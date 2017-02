Kein Witz: Dating-App hilft Affen bei der Partnersuche

Was jetzt wie ein verfrühter Aprilscherz klingt, ist in einem holländischen Zoo tatsächlich erfolgreich getestet worden: Orang-Utan-Weibchen durften sich per App ihre Partner aussuchen. Die Betreiber erhoffen sich durch diese Maßnahme eine effektivere Weiterzucht ...