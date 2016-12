1600: WeiÃŸes Haus als Augmented-Reality-App

1600: Weißes Haus als Augmented-Reality-App Hartmut Schumacher

„1600“: eine merkwürdiger Name für eine App? – Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf die Adresse „1600 Pennsylvania Avenue“, an der in Washington das Weiße Haus zu finden ist. Die App wartet mit Informationen über eben diesen Regierungssitz auf.

Interessiert an einem Besuch im Weißen Haus? Kein Problem: Die Augmented-Reality-App „1600“ gewährt Einblicke in den US-amerikanischen Regierungssitz.

Zusätzlich zu der App benötigst du einen 1-Dollar-Geldschein (oder halt ein Bild davon). Wenn du die Kamera deines Smartphones auf das Porträt George Washingtons auf diesem Schein richtest, kannst du beobachten, wie das Weiße Haus auf dem Geldschein errichtet wird.

Anschließend erzählt der gegenwärtige Regierungspressesprecher, Josh Earnest, etwas über die Geschichte des Weißen Hauses, während das virtuelle Haus die Jahreszeiten durchlebt. Durch Antippen des Gebäudes lassen sich weitere Informationen abrufen, unter anderem über verschiedene US-Präsidenten.

Die App ist sowohl für Android-Smartphones als auch für das iPhone erhältlich.

