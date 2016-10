Android Magazin Nr. 33 Peter MuĂźler

Druckfrisch am Kiosk:  Die neueste Ausgabe von Android Magazin mit 116 Seiten Android-News, spannenden Reports, Technik-Tests und Tipps für den Alltag mit dem mobilen Betriebssystem.

Leseproben

Wieder schnell: mehr Speed fĂĽr ihr Handy

Ein altes Problem. Kaum ist das Handy ein Jahr alt, wird es scheinbar langsamer. Deshalb muss man es aber nicht gleich durch ein neues ersetzen. Viel besser ist es, Ballast abzuwerfen und somit das Smartphone wieder schnell zu machen. Fit durch Verschlankung, Partikelfilter ausbrennen – wir erklären, wie das geht.

Licht ins Dunkel: So funktioniert das Darknet

Darknet – dunkles Netz. Ein Begriff, der möglicherweise genau so anrĂĽchig wie  ungeklärt ist. Wir erklären, was es mit der Anonymität im Internet auf sich hat und wem sie nĂĽtzt. Nicht alles, was im Verborgenen passiert, ist zwingend illegal – auch Otto-Normalverbraucher kann VerschlĂĽsselung fĂĽr ich nutzen, um protokollierte Surf-AusflĂĽge zu vermeiden.

Android-Nougat und die Update-Misere

Im August wurde das neue Betriebssystem von Google vorgestellt, im Oktober wird mit dem V20 von LG das erste Smartphone mit Android Nougat ausgeliefert. Bald sollen Updates folgen, werden es aber nicht wie erhofft. Wie sagen, woran es hapert und warum manche Geräte vergeblich auf das neue OS warten werden.

Von Nubia bis Moto Z: Die neuen Geräte

FĂĽr diese Ausgabe testeten wir wieder Geräte, die fĂĽr Aufsehen sorgen werden – oder bereits sorgten, wie z.B. das Galaxy Note 7 von Samsung mit seinem explosiven Akku. Im Labor hatten wir ebenfalls das ultraflache Moto Z von Lenovo (mit all seinen Anbauteilen!) und auch das Xperia X Compact von Sony. Aus den ĂĽbrigen Geräten hervorheben möchten wir noch das Modell 8 der Huawei-Tochter Honor und das Aquaris X5 Plus vom spanischen Hersteller BQ, der damit erstmals in unsere vorderen Punkteränge vorstoĂźen konnte.

Energie: Schnellladeverfahren und Powerbanks

Die Gehäuse der Smartphones werden kleiner, die Akkus schrumpfen mit. Ein Ausweg sind Powerbanks fĂĽr die mobile Energiespritze unterwegs. Wir vergleichen die populärsten Modelle miteinander und stellen Wissenswertes fĂĽr die eigene Recherche vor. Alternativ liegt das Heil fĂĽr die „kleine Energiekrise“ in erhöhter Ladegeschwindigkeit. Wir widmen uns auf vier Extraseiten den aktuellen Ladetechnologien.

Neu: Mobilität von morgen

In einer neuen Serie widmen wir uns ebenfalls der Vernetzung – nicht nur bei Mobiltelefonen, nicht in Heim und Garten, ja nicht einmal zwingend in Bezug auf Funk und Glasfaser. Es geht um den Verkehr, und zwar den von morgen und ĂĽbermorgen. Wir stellen vor, was sich im Bereich individueller und kollektiver Mobilität in der Welt tut.

Diese und viele andere Themen und Gerätetests finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe des Android Magazin.

