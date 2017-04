Android Magazin Nr. 36 Peter Mußler

Druckfrisch am Kiosk: Die neueste Ausgabe von Android Magazin mit 116 Seiten Android-News, spannenden Reports, Technik-Tests und Tipps für den Alltag mit dem mobilen Betriebssystem.

Leseprobe

The Next Generation: Android 8 ist da!

Relativ überraschend wurde im März – und nicht erst wie üblich zur alljährlichen Google I/O-Konferenz im Sommer – die erste Entwicklervorschau der kommenden Android-Generation vorgestellt. Sie verspricht längere Laufzeiten, übersichtlichere Benachrichtigungen und vieles mehr. Lesen Sie alles über die neuen Funktionen und darüber, wie sie das neue Betriebssystem schon jetzt auf Ihr Mobilgerät bekommen.

Wieder zurück im Ring: das Nokia-Comeback

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona war der finnische Stand von HMD, dem neuen Besitzer der Traditionsmarke Nokia, so etwas wie ein Underdog-Highlight. Das lag sicher auch an der Rückkehr des Dumbphone-Megasellers 3310. Doch nicht nur das 50 Euro-Telefon trägt nun den Namen Nokia sondern auch die echten Smartphone-Modelle 3, 5 und 6, die bald erscheinen werden. Wir fassen die ganze Geschichte zusammen: Vom Gummihersteller Nokia 1865 bis hin zum Comeback-Handy-Produzenten 2017.

Dicht ist das neue chic: wasserfeste Handys

Immer mehr Smartphones sind wasserdicht, auch wenn man ihnen das gar nicht ansieht. Darunter finden sich vor allem die Top-Geräte: iPhone 7, Samsung S8, Sony XZ. Wir beleuchten den Trend und sagen, was Wasserdichtigkeit eigentlich wirklich bedeutet und warum diese Qualität ausnahmslos jedem nützt. Mit dabei sind natürlich auch Geräteempfehlungen in verschiedenen Preiskategorien.

Send in the cloud: Chromebooks

Fast sieben Jahre ist es her, dass Google, Acer und Samsung die ersten Chromebooks auf den Markt brachten. Für viele schienen die Online-Only-Laptops ihrer Zeit (zu) weit voraus zu sein. Wie sieht das aber im Jahr 2017 aus? Wir erklären die Funktionsweise und stellen aktuelle Hardware-Vertreter vor.

Guides und App-Tests: virtuelle Assistenten und Backup-Lösungen

Ein Schwerpunkt in unserem Guide-Teil ist dem Thema Datensicherung gewidmet, also den Backups. Dazu erklärt Chefredakteur Martin Reitbauer, worum es im Einzelnen geht und welche Anwendungen für welchen Nutzertyp am besten geeignet sind. Außerdem zeigen wir, was sogenannte virtuelle Assistenten heute bereits können. So können Sie bereits heute Ihren Alltag per Spracheingabe organisieren.

Diese und viele andere Themen und umfangreiche Gerätetests finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe des Android Magazin.

Jetzt am Kiosk und Online

Wie immer finden Sie das Android Magazin auch als attraktives Abo-Angebot bei uns im Online-Shop.