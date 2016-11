App-Review – Knip Versicherungsmakler (Empfehlung) Sponsored Post

In der aktuellen Ausgabe des Apps Magazins haben wir Knip zur besten Versicherungsapp des Jahres gekürt. Wir haben die App unter die Lupe genommen und können diese speziell für Leute, welche gerade auf der Suche nach einer guten Versicherung sind oder bestehende Verträge schnell und unkompliziert prüfen lassen wollen empfehlen.

Die mehrfach prämierte App – Knip ist bereits mit dem begehrten Fintech Award 2016 ausgezeichnet worden und auch TÜV geprüft – konnte sich auch bei unserem alljährlichen App Test durchsetzen und wurde im Apps Magazin mit dem Award „Beste Versicherungs-App des Jahres“ ausgezeichnet.

Die App liefert einen gut strukturierten Überblick über die eigenen Versicherungen und zeigt alle Vertragslaufzeiten und Kosten an. Zusätzlich kannst du deine Policen jederzeit als PDF laden und schnell und einfach durchsuchen.

Die neuste Version der App bietet zwei verschiedene Modi. Wer will kann Knip eine Vollmacht zur Verwaltung der Versicherungen geben, so kann schnell und einfach auf Vertragsänderungen reagiert und stets die günstigste Alternative gewählt werden. Wer das nicht will kann die App auch nur zur Darstellung der eigenen Policen – ohne Maklermandat – nutzen. Besonders gut hat uns auch der Bedarfs-Check gefallen, so können Sie schnell und einfach Lücken in Ihren Versicherungspolizzen ausfindig machen und diese stopfen. Ein langwieriges Lesen von kleingedruckten Texten wird damit überflüssig

Fazit

Die App bietet sehr viele nützliche Features und kann dazu beitragen, dass Versicherungen deutlich günstiger werden. Besonders hat uns auch die Wahlmöglichkeit – die App mit oder ohne Maklermandat zu nutzen – gefallen.

(Promotion)

