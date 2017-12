Artwizz Eco BackPack: Praktischer Rucksack aus recycelten Flaschen Sponsored Post

Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist sollte dem Online-Shop von Artwizz einen Besuch abstatten. Der Berliner Hersteller von Smartphone-Zubehör führt seit einiger Zeit auch einen Rucksack, der mit jeder Menge Extras überzeugen kann.



Eco BackPack nennt der Hersteller das hübsche Stück Stoff. Wobei: Stoff ist nicht wirklich der richtige Ausdruck, immerhin ist der Rucksack zu fast einhundert Prozent aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Verwendet werden kann der Eco BackPack entweder als klassischer Rucksack (mit den Gurten zum Umhängen) oder als Tragetasche. Die Tragegurte lassen sich dabei einfach abnehmen. Das Fassungsvolumen des Multifunktionsrucksacks beträgt 22 Liter. Ein Notebook mit 15 Zoll Diagonale passt neben einer Wasserflasche und weiteren Gegenständen somit locker hinein.

Die Rückseite des Eco BackPack ist gepolstert, wodurch ein hoher Tragekomfort garantiert wird. Praktisch ist dabei der seitliche Zugang des Rucksacks, der es einem problemlos ermöglicht das Notebookfach im hinteren Bereich zu erreichen, ohne dass man den Rucksack dafür öffnen muss. Auch ein weiteres seitliches Fach auf der gegenüberliegenden Seite ist äußerst hilfreich im Alltag. Dort finden Schlüssel, Geldbörse oder Smartphone ihren Platz. Weiterhin ist eine zusätzliche Tasche im Lieferumfang enthalten, die alle Kleinteile schluckt – Stifte, Ladekabel etc. sind so an einem Ort verstaut. Egal ob lässig über die Schulter geworfen oder seriös mit beiden Gurten in Beruf, Schule oder Uni: Der Artwizz Eco BackPack macht stets eine tolle Figur.

Neben den vielen praktischen Funktionen, ist das Alleinstellungsmerkmal des Eco BackPack aber ganz klar die Fertigung aus recycelten Plastikflaschen. Denn obwohl Polyethylenterephthalat (PET) theoretisch bis zu einhundert Prozent wiederverwertbar ist, gelangen dennoch jedes Jahr 640 Millionen Tonnen Plastik von Tüten und Flaschen in die Ozeane. Artwizz setzt hier an und schenkt den Flaschen ein zweites Leben als formschöner Rucksack.

Unsere Meinung: Ein praktischer Begleiter im Alltag.

Der Eco BackPack macht auf jedem Rücken eine gute Figur. Er bringt dabei alle wichtigen Utensilien unter und trägt dennoch nicht zu dick auf. Da fast alle Bestandteile in schlichtem Schwarz gehalten sind, eignet sich der Rucksack auch als unauffälliger Begleiter für die Uni oder das Büro. In unserem Test konnten wir auch nach einigen Wochen im Gebrauch keinerlei Abnutzungserscheinungen feststellen, obwohl der Eco BackPack wirklich einiges einstecken musste – vom Auslandseinsatz über verschiedenste Inhalte bis hin zu Wind und Wetter.

Wer also noch kein passendes Geschenk für die anstehenden Feiertage hat: Der Artwizz Eco BackPack ist im Artwizz Online-Shop für 99,99 Euro erhältlich.