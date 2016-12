Artwizz – Perfekter Schutz fÃ¼r dein Smartphone!

Artwizz – Perfekter Schutz für dein Smartphone! Sponsored Post

Während wir uns im ersten Teil unserer Serie mit dem optimalen Displayschutz beschäftigt haben, wenden wir uns diesmal dem Korpus zu, also dem Smartphone im Ganzen, wenn man so will. Kratzer am Display sind alles andere als ansehnlich, ein verbeultes Gehäuse macht aber ebenso wenig her. Davon abgesehen kann bei einem Sturz aus Körperhöhe auch die Hardware beschädigt werden. Es muss also ein entsprechender Schutz her – und da hat der Interessent bei Artwizz unzählige Möglichkeiten.

So ist beispielsweise das „NoCase“ eine einerseits simple, andererseits aber durchdachte Idee. Dabei handelt es sich um ein klassisches Case für die Rückseite, eine Abdeckung für das Display gibt es dabei nicht. Das „No“ im Namen steht übrigens für die Farbe der Kunststoffhülle, die ist nämlich nicht vorhanden. Soll heißen: Das Teil ist transparent, wodurch die Farbe des Geräts sichtbar bleibt.

Die „Rubber Clips“ hingegen ähneln dem NoCase in Form und Schutzfaktor, sind allerdings bunt und aus verschiedenen Materialien gestaltet.

Bleibt noch das „SmartJacket“. Ein klassisches Flipcase, bestehend also aus einem Kunststoffcase für den Korpus und einem beweglichen Schild für das Display.

Sämtliche Cases und Clips von Artwizz sind für zahlreiche Modelle erhältlich.

