Die Top 10 Android Casino Spiele Redaktion

Im deutschen Raum erfreuen sich die online Casinos einer immer größeren Beliebtheit. Da immer mehr Menschen auch das Spiel mit dem Smartphone oder dem Tablet bevorzugen, bieten immer mehr Online Casinos auch mobile Versionen an. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die „Handy Casinos“ ermöglichen einen permanenten Zugriff auf die besten Casino online Spiele. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit die beliebtestens Casino Spiele direkt auf ihrem Android-Tablet oder -Smartphone auch von unterwegs aus zu spielen.

Das moderne mobile Casino – was erwartet die Spieler?

Die beliebtesten Slots sind bereits im Zug, Bus oder im Wartezimmer beim Arzt spielbar. Die Casino Apps bzw. die modernen Versionen der Online Casinos zeichnen sich dabei durch eine vielfältige Auswahl an Spielen aus. In der Regel ist es dem Casino-Kunden möglich, jedes Game, das in dem Online Casino angeboten wird, auch mobil auf seinem Smartphone oder Tablet zu spielen.

Mobile Casinos: Software & Apps

Die Frage die sich hier stellt, ist, welche Software und Apps überhaupt angeboten werden, denn bei vielen Online Casinos gibt es Download Apps, die dann für spezielle Betriebssysteme wie Android und iOS angeboten werden. Zudem werden auch immer mehr Blackberry und Windows Apps angeboten.

Um eine Casino App zu installieren und bspw. die Mr. Green Spiele auf dem mobilen Endgerät spielen zu können, bedarf es keiner IT-Kenntnisse. Denn es wird ganz einfach nur die Apps für das eigene Betriebssystem gewählt und dann auf den Download-Link geklickt. Im eigentlichen Sinne ist es sogar möglich, alles direkt von dem Handy oder Tablet zu erledigen, von der Anmeldung über die Einzahlung bis hin zur Auszahlung. Doch es ist wesentlich bequemer diese Schritte direkt am Computer zu erledigen und dann auf dem mobilen Endgerät zu spielen.

Welche Spiele werden am liebsten Mobil gespielt?

Die Online Casinos halten eine Vielzahl von spannenden und actiongeladenen Casinospielen für ihre Kunden bereit. Und da viele mit unterschiedlichen Softwareschmieden kooperieren, ist es möglich regelmäßig neue Slots und Games in die Apps und mobilen Casino-Angebote zu integrieren. Eben das ist ein Grund, warum das mobile Spiel immer mehr das Spiel am Desktop-PC ablöst.

Guns R‘ Roses: Hier können die Band-Fans eine Wiedervereinigung mit ihrer Lieblingsband feiern. Auf 5-Walzen und 20 Gewinnlinien sind Einsätze zwischen 0,20 und 200 Euro möglich und ein Jackpotgewinn wartet hier ebenfalls auf die Spieler. Begleitet von den Klängen der Band ist hier ein super Zeitvertreib gegeben.

Game of Thrones: Der Slot zur Bestseller-Reihe von George R. R. Martin und die als Film-Serie sehr erfolgreich, hat die Show eine Vielzahl von Nominierungen und Preisen erhalten. Nun ist der Film auf den Walzen gelandet und mit tollen Spielfunktionen und Gewinnchancen ausgestattet.

South Park Slot: Ein 5-Walzen Slot mit 25 Paylines sowie Wild- und Bonussymbolen. Die Einsätze reichen von 0,25 bis 125 Euro und der Jackpot, der hier zu holen ist beträgt 7000.

Jack and the Beanstalk: Hier klettert der Spieler die Bohnenranke hinauf um einen sagenhaften Gewinn von bis zu 600.000 Münzen zu kassieren. Auf liebevolle Art wird hier das Märchen von Hans und der Bohnenranke erzählt. Gespickt ist der Slot zudem mit Wilds, Scatter und Freispielen.

Double Triple Chance: Ein Merkur-Slot der Gewinne in Höhe von bis zu 1.500 Euro bringt. Der Nachfolger von Triple Chance ist standardmäßig mit Fruchtsymbolen ausgestattet und dieser Slot verfügt kaum über Features – aber dennoch ist er sehr gewinnbringend.

Magic Mirror: Hier macht sich der Spieler auf zu einem spannenden Abenteuer auf 5-Walzen und 10 Gewinnlinien in einer magischen Welt. Der Slot bietet nicht nur großartige Gewinne, sondern auch atemberaubende Animationen mit brillanten Soundeffekten. Der Jackpot ist hier mit 10.000 Münzen angegeben.

Book of Ra: Der Klassiker schlecht hin, von dem es mittlerweile vier Versionen gibt: Book of Ra classic, Book of Ra, Book of Ra Deluxe und Book of Ra Deluxe 6. Das Thema ist in jedem Slot unverändert: Es dreht sich alles um das alte Ägypten und dem Archäologen im Indiana Jones Stil. Hier geht es darum, das Book of Ra zu sammeln, um den Hauptgewinn einstreichen zu können.

Sizzling Hot Quattro: Hier wird es brennend heiß, denn es wird nicht nur auf einem Spielfeld gespielt, sondern gleich auf vier! Ein jeder Slot verfügt über fünf Walzen und 5 Gewinnlinien. Wer es schafft, fünf identische Gewinnsymbole auf eine Payline zu bringen, der kann einen Jackpot von bis zu 20.000 Euro kassieren.

Dolphins Pearl: Ein weiterer Klassiker der den Spieler in die Tiefsee entführt. Lässt sich der Spieler auf eine Tauchpartie ein um die Perlen einzusammeln, dann kann er versuchen den Jackpot von 90.000 Euro zu knacken.

Lucky Lady’s Charme Deluxe: Dieser Slot ist ein weiterer Slot aus der Deluxe-Serie von Novoline und wartet mit 10 Gewinnlinien auf und fünf Walzen. Der Slot überzeugt mit brillanten Grafiken und Soundeffekten und er macht einfach Spaß zu spielen und das bei geringen Einsätzen von Minimum 0,40 Euro pro Spin. Zudem gibt es hier Freispiele, Wilds und Scattersymbole, durch die die Gewinnchancen erhöht werden.

Mobiles Casino Spiel – heute das Maß aller Dinge

Ein jeder der viel unterwegs ist oder generell daran interessiert ist, hin und wieder einige Runden auf dem Smartphone oder dem Tablet zu spielen, der ist mit einer Casino App bestens beraten. Die mobilen Spiele der Online Casinos sind das Maß aller Dinge, worunter sich neben den oben genannten auch noch die sogenannten NetEnt Touch Handy Slots befinden, wie bspw. Starbust.

Spieler, die sich zuerst ein Bild von der Qualität der mobilen Spiele machen möchten, haben die Möglichkeit diese ohne Download und ohne Anmeldung direkt auf ihrem Android-Gerät zu zocken. Wird dann doch eine Casino App gewünscht, dann kann diese direkt im Online Casino heruntergeladen werden oder aus dem Google Play Store. Ganz egal ob App oder mobile Webseite, der Spieler hat mit denselben Login-Daten Zugriff auf sein Spielerkonto. Somit macht es also keinen Unterschied ob am Desktop-PC gezockt wird oder aber auf dem Smartphone oder Tablet.

Dazu kommt noch, dass die Online Casinos oftmals einen speziellen Bonus anbieten, für die Kunden, die sich direkt über die App oder mobile Webseite registrieren. Dabei kann es sich um den „normalen“ Willkommensbonus handeln oder um einen „Mobilen Bonus“ als No-Deposit-Bonus, um sich so mit dem mobilen Spiel vertraut machen zu können, jedoch ohne eigene Einzahlung und mit echten Gewinnen.