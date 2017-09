EVVA AirKey – Die hochsichere Vollendung Ihres Smart Homes

AirKey ist die hochsichere Ergänzung aller Smart Homes. Denn AirKey macht Ihr Smartphone zum Schlüssel. Wie einfach Sie von einem mechanischen Zylinder auf einen AirKey-Zylinder umsteigen können, zeigt Ihnen unsere Montage-Story in zehn Bildern.

AirKey ist die Innovation aus dem Hause EVVA. Entwickelt und hergestellt in Wien, steht AirKey für moderne, smarte Sicherheit. Denn bei AirKey werden Schlüssel online an Smartphones verschickt, Smartphones werden zu Schlüssel und in der Onlineverwaltung ist für Sie immer transparent wer, wo und wann war. Das alles bereits heute unter Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung, die mit Mai 2018 in Kraft treten wird. Und auch die Datenübertragung erfolgt unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Ein elektronisches Schließsystem für alle, die maximale Freiheit bei maximaler Sicherheit suchen – im Business und privat.

Schließen Sie Ihre Türen in Zukunft mit Ihrem Smartphone

Wir zeigen Ihnen in den folgenden 10 Schritten, wie einfach Sie Ihren mechanischen Zylinder ausbauen und wie einfach Sie AirKey – den smarten elektronischen Schließzylinder von EVVA – einbauen.

Schritt 1

Entfernen Sie in einem ersten Schritt mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Schraube aus dem Schloss, um den mechanischen Zylinder zu lösen.

Schritt 2

Bringen Sie den Schlüssel in eine Position, in der Sie merken, dass sich der Zylinder herausziehen lässt. Mit leichtem Ruckeln lässt sich der Zylinder nun ganz einfach entfernen.

Schritt 3

Setzen Sie nun mithilfe des Spezialwerkzeugs den Elektronikknauf mit eingelegten Batterien auf das elektronische Zylindermodul.

Schritt 4

Die Elektronik ist nun aufgeschraubt und fest mit dem Zylinder verbunden. Sie können das Spezialwerkzeug jetzt entfernen.

Schritt 5

So einfach wie Sie den mechanischen Zylinder ausgebaut haben, so einfach lässt sich nun auch Ihr AirKey-Zylinder einbauen. Schieben Sie ihn dazu einfach nur in das Schloss.

Schritt 6

Mit nur einer einzigen Schraube befestigen Sie nun Ihren AirKey-Zylinder im Schloss.

Schritt 7

Ganz ohne Werkzeug setzen Sie abschließend den mechanischen Innenknauf auf – Klick und fertig!

Schritt 8

Der AirKey-Zylinder ist nun bereit – installieren Sie nun die kostenlose AirKey-App auf Ihren Smartphones, berechtigen Sie die Personen in der Onlineverwaltung und erleben Sie Ihren ersten digitalen Schlüsselmoment.

Schritt 9

Ihren AirKey-Zylinder können Sie auch mit Karten und Schlüsselanhängern sperren. Ihr Smartphone dient Ihnen dabei als Codierstation.

Schritt 10

In der kostenlosen Onlineverwaltung erteilen oder entziehen Sie Sperrberechtigungen und protokollieren Zutritte – bereits heute unter Einhaltung der 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung.

Das Produkt findest du hier: http://www.evva.at/de/