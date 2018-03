KopfhÃ¶rer im Test: Sony WH-1000XM2

Der technisch spektakulärste Kopfhörer in unserem Test. Sony bietet eine eigene App zum den WH-1000XM2 an, die es ermöglicht, das Noice Cancelling an die Umgebung anzupassen und die Soundwiedergabe über einen Equalizer und vordefinierte Einstellungen verändern. Das ANC sucht seinesgleichen, kurz nach der Aktivierung sind so gut wie alle Umgebungsgeräusche verschwunden – was zumindest beim ersten Mal tatsächlich für erstaunte Gesichter sorgt. Das Klangbild ist recht ausgewogen, hält sich aber ein wenig zurück. Mancher Träger würden sich sicherlich ein wenig mehr Druck im tieferen Bassbereich und ein wenig mehr Lautstärke wünschen.

Preis: 379,- Euro / Note: Sehr gut