Samsung: MÃ¶gliche Release-Termine fÃ¼r Galaxy S10 und Galaxy X durchgesickert

Samsung: Mögliche Release-Termine für Galaxy S10 und Galaxy X durchgesickert Christoph Lumetzberger

Kaum ist das Samsung Galaxy S9 so richtig am Markt angekommen, ranken sich schon die nächsten Gerüchte über den, besser gesagt die Nachfolger.

Im jährlichen Zylkus stellte Samsung zuletzt sein Flaggschiff-Modell der Galaxy-S-Reihe immer auf dem MWC (Mobile World Congress) vor und begann wenig später mit dem freien Verkauf der Geräte. Da aber zusätzlich zum geplanten S10 mit dem X ein weiteres Topmodell in der Pipeline wartet, ist davon auszugehen, dass sich am gewohnten Präsentationszyklus etwas ändern wird. Das neue Modell, offenbar ein faltbares Smartphone mit drei verbauten Displays, könnte den gewohnten Release-Termin für die bisherige S-Reihe bekommen.

Scheinbar plant der koreanische Hersteller, das Galaxy S10 im nächsten Jahr bereits Anfang Januar auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zu präsentieren. So würde sich Samsung einen zeitlichen Polster schaffen, um dem logischen S9-Nachfolger genügend Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, ehe man das Galaxy X beim MWC Ende Februar in Barcelona der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Wir sind gespannt, ob sich die zahlreichen Gerüchte bestätigen.

Quelle: Hothardware.com