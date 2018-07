Nokia 8110 : Die â€žBananeâ€œ kehrt nach Ã–sterreich zurÃ¼ck

Nokia 8110 : Die „Banane“ kehrt nach Österreich zurück Florian Meingast

Seit vergangenem Mittwoch ist das Nokia 8110 wieder in Österreich erhältlich. Äußerlich erinnert die Neuauflage wie gewohnt an eine Banane, das Innenleben ist im Vergleich zum Original nicht wiederzuerkennen.

Der finnische Nokia-Lizenznehmer HMD stattet die Neuauflage des 8110 unter anderem mit 512 MB RAM, einem zweikernigen Qualcomm-Prozessor, einer 2-Megapixel-Kamera sowie einem LED-Blitz auf der Rückseite und 4 GB internem Speicherplatz aus. Letzterer lässt sich mithilfe einer microSD-Karte um bis zu 64 Gigabyte erweitern. Der gebogene Bildschirm misst 2,4 Zoll in der Diagonale, zudem ist die überarbeitete „Banane“ nun 4G-fähig. Mit Energie wird das 8110 von einem tauschbarem 1.500 mAh-Akku versorgt. Als Betriebssystem wurde der Neuauflage eine angepasste Android-Version verpasst. Ein nettes Gimmick: Anrufe lassen mithilfe des Schiebemechanismus entgegennehmen und beenden. Zudem integrierte HMD eine überarbeitete Version des Spieleklassikers „Snake“. Die Neuauflage des Nokia 8110 ist in Österreich ab sofort in den Farben „Traditional Black“ und „Banana Yellow“ erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 89 Euro.

Quelle: Nokia