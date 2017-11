OnePlus lÃ¤dt zum 5T-Launch-Event nach New York

OnePlus stellt sein neues Flaggschiff, das 5T, diesmal in New York vor. Die Keynote wird am 16. November um 11 Uhr morgens Eastern Time (16 Uhr GMT) beginnen.

Da wenige von uns den weiten Weg über den Atlantik antreten werden, um persönlich dabei zu sein, bietet es sich an, den Event live im Internet mitzuverfolgen. Einfach auf den „Join now“-Button der offiziellen Launch-Seite des Events tippen.

Wer danach in Erwägung zieht sich ein T5 zuzulegen, der muss noch bis 21. November warten. Dann erst startet der Verkauf in Nordamerika und Europa.

Viel ist über das T5 noch nicht bekannt. Der 6 Zoll-Bildschirm wird wohl im Verhältnis 18:9 mit sehr schmalen Rändern kommen. Erwartet wird ein Snapdragon 845, unterstützt von bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Preislich wird es sich wohl bei rund 500 Euro ansiedeln.

Quelle: OnePlus