SMARTPHONE Nr. 16 – Jetzt am Kiosk!

Ab heute im Zeitschriftenhandel: Ausgabe 16 von SMARTPHONE, dem Kaufberatungs- und Ratgeber-Magazin rund um Smartphones, Zubehör und Gadgets. Unser großes Titelthema dieses Mal: Die Smartphone-Superhelden. Außerdem geben wir einen Ausblick auf die Zukunft der Sprachsteuerung und insbesondere auf die virtuelle Realität.

Leseproben

Smartphone-Helden

Ein gestählter Körper, übernatürliche Kräfte und ein langer Atem: Was auf Superman, Wolverine und Co. zutrifft lässt sich auch auf unsere mobilen Begleiter umlegen. Wir haben uns angesehen, in welchen Smartphones das Potenzial zum Heldentum steckt und sie in fünf Kategorien hinsichtlich ihrer ganz speziellen Stärken bewertet.

Die Zukunft der Sprachsteuerung

Abseits unserer Kaufberatung findest du wie gewohnt unsere große Rangliste, zahlreiche Tests der besten neuen Telefone und einen umfangreichen Gadget-Bereich. Wir nehmen die Zukunft der Sprachsteuerung unter die Lupe und verraten, wie du Licht, Musik und Heizung schon heute bequem mittels Sprachbefehlen zum Laufen bringst.

Virtual Reality

Generell sind künftige Entwicklungen in dieser Ausgabe ein großes Thema: Wir haben uns angesehen, was in der virtuellen Realität möglich sein wird, stellen die wichtigsten Geräte vor und verraten, wo du HTC Vive, Oculus Rift und Co. testen kannst. Und: Womit werden wir uns künftig fortbewegen? Auf sechs Seiten findest du smarte und mitunter skurrile Trends in Sachen Mobilität.

WhatsApp-Ratgeber

Darüber hinaus findest du im Heft einen großen WhatsApp-Ratgeber, praktische Basteltricks, jede Menge Tipps und die neuesten Apps.

Jetzt am Kiosk und Online

