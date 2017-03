Sommerzeit: Stellen sich Smartphones von selbst um? Heiko Bauer

Am Wochenende ist es wieder so weit: Die Zeitumstellung steht an. Um die Uhr Ihres Smartphones müssen Sie sich dabei wahrscheinlich nicht kümmern.

Um zwei Uhr in der Nacht von Samstag, 26. auf Sonntag 27. März 2017 springt die Zeit auf drei Uhr. Damit wird uns wieder einmal eine Stunde geraubt, die wir erst im Oktober zurückbekommen. Zum Glück erledigen viele Uhren die Umstellung wenigstens von selbst, weil Sie sich nach dem gefunkten Zeitsignal der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig richten oder die Zeit über das Internet abrufen. Letzteres trifft auch auf Smartphones zu. Normalerweise ist diese Funktion aktiviert. Sollte die Umstellung nicht klappen, müssen Sie in den Einstellungen unter „Datum & Uhrzeit“ die Option „Autom. Datum/Uhrzeit“ einschalten.