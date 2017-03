WhatsApp Magazin Nr. 3 – Jetzt am Kiosk!

Ab heute im Zeitschriftenhandel: Das WhatsApp Magazin Nr. 3 im praktischen A5-Format! In dieser Ausgabe erwartet dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der alles ganz einfach mit Bildern erklärt wird. Außerdem verraten wir spannende Tipps und Tricks für Einsteiger bis Experten.



Leseproben

Zustellung in Sekundenschnelle

Vor 40 Jahren haben wir noch Briefe geschrieben. Da hat die Zustellung in der Regel bis zu einer Woche gedauert. Heute schreiben wir mit WhatsApp eine Nachricht. Von einer Zustellungsdauer kann man hier gar nicht reden, das sind Sekundenbruchteile. Und wir können damit auch Fotos und Videos übermitteln, ja wir können sogar Anrufe tätigen und dies weltweit sogar ohne nennenswerte Kosten. WhatsApp hat aber auch bereits die Videotelefonie integriert und jüngst die Möglichkeit animierte GIF-Dateien zu versenden.

Neue Statusmeldungen

Ganz frisch ist die Funktion mit den Statusmeldungen, die nach 24 Stunden verschwinden. Sehr zum Unmut vieler Anwender, weswegen mit dem nächsten Update die alten Statusmeldungen wieder zurückkehren. Sie sehen schon, es tut sich laufend etwas bei WhatsApp. Die neuen Funktionen zu nutzen ist eine Sache, die alten eine andere.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wir beleuchten deshalb in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung jeden Aspekt der Kommunikation via WhatsApp. Wir zeigen Einsteigern, wie man eine Nachricht schreibt, ein Foto anhängt oder einen Chat löscht, ebenso aber Profis, wie man Fotos von Unterhaltungen versteckt oder WhatsApp-Nachrichten zitiert. Dazwischen gibt es eine Unmenge an Tipps für Fortgeschrittene und natürlich beleuchten wir auch einen weiteren wichtigen Aspekt von WhatsApp, die Emojis. Welche gibt es und was bedeuten sie? Und so nebenbei kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Coole Statusmeldungen, lustige Vertipper und unterhaltsame Wortspiele bringen Abwechslung in den WhatsApp-Alltag.

Jetzt am Kiosk und Online

Du erhältst das WhatsApp Magazin am Kiosk oder in unserem Shop als Print-Ausgabe bzw. Digital als Download.