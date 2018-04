Neues Artwizz ZubehÃ¶r fÃ¼r das Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus

Gehörst du zu den glücklichen Besitzern des neuen Samsung Flaggschiffs? Dann ist das passende Zubehör für dein Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus essentiell.



Ob praktische, exzentrische oder zeitlos, schlichte Schutzhüllen, der Berliner Zubehör Hersteller Artwizz hat die perfekten Accessoires, die dein neues Highend-Smartphone sicher schützen und dennoch stylisch aussehen lassen. Auch für den strahlenden, aber durchaus sensiblen Samsung Galaxy Bildschirm bietet Artwizz mit dem CurvedDisplay einen sicheren und optimal passenden Displayschutz an. Erfahre mehr über das neueste Galaxy S9 und S9 Plus Zubehör von Artwizz.

Das TPU Card Case

Dank des hochqualitativen TPU-Materials ist dieses elastische Case nicht nur äußerst leicht, sondern bietet auch hohen Schutz vor Kratzern, Stößen und Gebrauchsspuren. Die griffige und zeitlose Hülle kann aber noch viel mehr. In dem passgenauen Einschub auf der Rückseite der Schutzhülle könnt ihr etwa Fahrkarten, Ausweise und Member-Cards ohne das Risiko, dass sie herausfallen, aufbewahren. Zusammen mit deinem Galaxy S9 oder S9 Plus hast du so alltäglich gebrauchte Karten immer griffbereit.

Das TPU Card Case kostet 19,99 Euro.

Camouflage Clip

Das Design dieser leichten und schlanken Schutzhülle wurde vom urbanen Lifestyle Berlins beeinflusst. Die neue „Color“-Ausführung des Camouflage Clip sticht besonders durch seine Lila, Gelb, Blau und Grün Töne aus der Masse an Cases hervor. Um die Schutzhülle mit Soft-Touch-Oberfläche an eurem Smartphone anzubringen, müsst ihr einfach den Clip an den Seiten befestigen, bis dieser spürbar einrastet. Da der Camouflage Clip transluzent ist, scheint zudem die originale Gehäusefarbe durch den Clip hindurch, was somit neue Farbkombinationen entstehen lässt. Besonders schick finden wir den Camouflage Clip Color zusammen mit dem neuen Lilac Purple des Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus.

Der Camouflage Clip kostet 24,99 Euro.

Rubber Clip

Diese ultra-flache und sehr leichte Schutzhülle besteht aus Polycarbonat. Dank diesem kristallhaltigen Material und eines ausgeklügelten Herstellungsverfahrens passt der Rubber Clip perfekt an das Smartphone und ist äußerst widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Der Rückseitenclip für Galaxy S9 und S9 Plus ist in einem frischen Berry und einem kühlen Spaceblue Farbton erhältlich. Durch die verwendete Soft-Touch-Beschichtung besitzt das Case zudem eine geschmeidige Oberfläche, die besonders gut in der Hand liegt.

Der Rubber Clip kostet 19,99 Euro.

CurvedDisplay Sicherheitsglas

Dieses Sicherheitsglas von Artwizz bietet den optimalen Schutz für das gebogene Display des neuen Galaxy S9 und S9 Plus. Dank der Kombination aus vier unterschiedlichen Schichten und einem Härtegrad von H9 – dieser entspricht dem härtest möglichen Glasschutz – gehören Kratzer und Displaybrüche der Vergangenheit an. Dabei sorgt ein spezielles Klebeverfahren mit Dot Technologie für optimale Haftung am Smartphone. Außerdem geht das Bediengefühl durch die Verwendung von echtem Glas nicht verloren. Durch die Aussparungen an allen wichtigen Stellen liegen Frontkamera, Lautsprecher und Tasten frei und werden in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt.

Das CurvedDisplay kostet 29,99 Euro.

Die Artwizz Produktpalette umfasst noch viele weitere Cases und passendes Technikzubehör für das Galaxy S9 und S9 Plus. Artwizz verkauft dabei keine Stangenware, sämtliche Accessoires werden mit viel Liebe zum Detail eigens in Berlin designed und getestet.

Alle Produkte sind auf artwizz.com erhältlich.