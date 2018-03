Die Entwickler dieser App haben es sich zur Aufgabe gemacht, blinden Menschen das fehlende Augenlicht zu ­­ersetzen.

Das Grundprinzip ist einfach: Die Kamera des Smartphones erfasst ein bestimmtes Objekt, per Sprachausgabe wird dann mitgeteilt, was da zu sehen ist. Die Erfassung der Objekte funktioniert bereits recht gut, bei schlechten Lichtverhältnissen kann es zu Farbverschiebungen kommen, was die Identifikation von Farben erschwert.

Hier downloaden