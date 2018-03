App-Review: Gesture Control – Innovative Gestensteuerung

Gestensteuerung: Das ist etwas, das mit der Einführung der Smartphones zu einem ganz großen Begriff geworden ist. Allerdings kommt es doch ziemlich häufig vor, dass die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, den Nutzer nicht immer zufriedenstellen. Wie schön wäre des doch, wenn es möglich sein könnte, das Verhalten des Smartphones an die persönlichen Erfordernisse anzupassen. Abhilfe schafft diese App. Für alle denkbaren Gesten können wir nach eigenem Gutdünken jene Aktionen hinterlegen, die wir bevorzugt am Smartphone durchführen möchten. Möchten Sie etwa mit einem Wisch nach oben beispielsweise WhatsApp starten? Kein Problem – Voraussetzung ist lediglich, dass Sie das in den Einstellungen so festlegen.

Die Einstellungen sind übrigens auch die optisch auffälligsten Features dieser App. Der Rest läuft ganz diskret im Hintergrund ab, nachdem Sie diesen Dienst gestartet haben. Haben Sie die gewünschten Aktionen definiert, reagiert Ihr Smartphone auf Ihre Wischgesten genau so, wie Sie es möchten. Dabei werden nicht nur die typischen Gesten verwendet – auch ausgefallenere Bewegungsmuster, die möglicherweise zunächst ein wenig Übung erfordern, lassen sich auf diese Weise definieren und den gewünschten Aktionen zuordnen. Damit ist es ohne Weiteres möglich, das eigene Smartphone soweit zu personalisieren, dass Standard-Aufgaben und Aktionen nur noch eine Fingerbewegung entfernt sind.

Probieren geht über Studieren

Wer die Ausgabe der geforderten knapp drei Euro zunächst scheut, kann sich vorerst die kostenlose Standard-Version herunterladen, um das Prinzip dieser App ausgiebig zu testen.

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass damit lediglich einige wenige gängige Aktionen einstellbar sind. Der Start einer bevorzugten App durch eine vordefinierte Geste ist hiermit zum Beispiel schon gar nicht möglich. Grundsätzlich schließt diese App die Lücken, die durch das relativ starre vorgegebene Gestensteue­rungs-Konzept verblieben sind und liefert einen beachtlichen Mehrwert für Android-Nutzer.

Hier downloaden