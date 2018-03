App-Review: Storyboard – Comics aus Fotos

Storyboards sind im Film comicartige Skizzen, in denen die Kamera­einstellungen visualisiert werden. Diese App von Google geht den umgekehrten Weg. Ein Video wird hochgeladen und kommt später als Comic zurück. Dahinter steckt mal wieder die experimentelle Technologie von Google. Herausgekommen ist ein zwar wenig nutzwertiges aber spaßiges Spielzeug. Wer also Lust drauf hat, aus Fotos Graphic Novels im Stil von „Sin City“ oder „The Walking Dead“ zu basteln, kann sich mit dieser App mal so richtig austoben. Wer weiß: Womöglich wird das eigene Werk der nächste Genre-Hit.

