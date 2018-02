App Review: Taxfix

Diese App möchte uns die jährliche Steuererklärung erleichtern. In einem Interview-Modus werden zunächst Einnahmen und Ausgaben erfasst. Danach wird auf Grundlage der so ­ermittelten Daten die Höhe der ­Rückerstattung berechnet. Bis dahin ist noch alles ­kostenlos. Darüber hinaus ist die App in der Lage, die ­Einkommenssteuererklärung­­­ ­­über die angeschlossene ­Elster-Schnitt­­- stelle direkt an das ­Finanzamt­ zu ­übermitteln – komplett papierlos. Dieser Service kostet je Steuererklärung 34,99 Euro, bei einer Rückerstattungssumme von weniger als 50 Euro, bleibt dieser Dienst ­kostenfrei.

