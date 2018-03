App-Review: WeCroak – FÃ¼nf Zitate tÃ¤glich Ã¼ber den Tod

Diese App tut nicht weniger, aber eben auch nicht mehr, als den Nutzer mit fünf Zitaten pro Tag zu beglücken. Dabei handelt es sich um Äußerungen mehr oder weniger bekannter Leute, die vielleicht für den einen oder anderen Leser einen gewissen sinnerweiternden Nutzwert bringen. Dabei geht es ausschließlich um den Tod. Was zunächst düster klingt, soll allerdings das Gegenteil bewirken, denn fünf Mal am Tag soll der Nutzer an seine eigene Vergänglichkeit erinnert werden. Dies soll (was paradox klingen mag) für mehr innere Ausgeglichenheit und Glück sorgen – hier allerdings nur in Englisch.

