Apps fÃ¼r den Fernzugriff

Apps für den Fernzugriff Hartmut Schumacher

Dank des Dienstes „Find My Device“ (früher bekannt unter dem Namen „Android Device Manager“) können Sie ein verlegtes oder gestohlenes Android-Gerät (Smartphone, Tablet oder Smartwatch) aus der Entfernung orten, einen Hinweiston erklingen lassen, eine Nachricht anzeigen, das Gerät sperren oder aber seine Daten löschen.

Nutzen können Sie diesen Dienst einerseits über die gleichnamige App oder aber einfach aus einem Web-Browser heraus (über die Adresse www.google.com/android/find).

„Kaspersky Internet Security“ ermöglicht es, Befehle zum Orten, Sperren und Löschen Ihres Smartphones entweder über einen Web-Browser zu verschicken oder über SMS-Nachrichten oder aber direkt aus der App heraus. Darüber hinaus ist die Software imstande, unbefugte Benutzer Ihres Smartphones unbemerkt zu fotografieren.

Hinzu kommen Funktionen zum Schutz vor bösartiger Software sowie zum Blockieren von unerwünschten Anrufen und SMS-­Nachrichten.

Die App „Mobile Security & Antivirus“ von Eset erlaubt es Ihnen in ihrer kostenlosen Version, durch Versenden einer SMS-Nachricht in Erfahrung zu bringen, wo sich Ihr Smartphone befindet. Die kostenpflichtige Version ermöglicht es darüber hinaus, dies über einen Web-Browser zu erledigen sowie Fotos mit den Smartphone-Kameras aufzunehmen, eine Nachricht an den Finder anzuzeigen oder aber die Daten des Smartphones zu löschen.

Auch Schutz vor Schad-Software und vor betrügerischen Web-Sites bietet die App.