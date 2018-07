Das alles kann dein Handy: SÃ¤mtliche Ã–ffi-Verbindungen anzeigen

Das alles kann dein Handy: Sämtliche Öffi-Verbindungen anzeigen Florian Meingast

Mit Citymapper wird Ihr Smartphone zum intelligenten Routenplaner. Die App zeigt Ihnen alle Öffi-Optionen und etwa Abfahrt- und Ankunftszeiten in Echtzeit an. So kommen Sie nie wieder zu spät zu einem Termin, verpassen keine Kinovorstellung mehr und sind noch kurz vor Konzertbeginn vor Ort.

Nachdem Sie eine der verfügbaren Städte – in Deutschland sind das unter anderem Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf – ausgewählt haben, kann die innerstädtische Reiseplanung auch schon beginnen. Citymapper erkennt dank GPS Ihren Standort und zeigt Ihnen die Abfahrtzeiten etwa von Bussen, U- und S-Bahnen in der unmittelbaren Nähe an. Nun geben Sie in der Suchleiste am oberen, mittigen Bildschirmrand Ihre Destination ein und wählen diese anschließend mit einem Fingertipp auf das Display aus.

Die App berechnet anschließend die Route, zeigt Ihnen sämtliche Öffi-Verbindungen an und erinnert Sie während der Fahrt sogar, wann Sie umsteigen müssen. Doch die Entwickler haben nicht nur an die Touristen, sondern auch an die Pendler gedacht. Die „Smart Commute“-Funktion erlaubt Ihnen, Ihre Pendelstrecke zu hinterlegen. Dadurch erhalten Sie aktuelle Informationen zu ihrem Arbeitsweg. Zudem wird die verbliebene Ankunftszeit ständig aktualisiert. Resultat: Sie haben alle Störungen, Verspätungen und Ausfälle immer im Blick und wissen daher zu jeder Zeit, wann Sie ankommen.

Apropos ankommen: Angenommen, Sie haben einen wichtigen Termin, ein Date oder ein Familientreffen und die Anreise verzögert sich. Mit Citymapper können Sie die verbliebene Fahrzeit in Echtzeit via WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter oder Mail mit Arbeitskollegen, Freunden, Liebschaften oder Verwandten teilen.

Hier geht es zur App