Die beste App Deutschlands – MATH42

Nein, hier geht es nicht um die Frage nach dem Universum und den ganzen Rest (die Douglas-Adams-Fans werden diesen Kalauer schon verstehen), sondern um ganz konkrete Hilfestellungen für Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse — vom Bruchrechnen bis hin zur Analysis.

Noten-Tuner

Diese App liefert nicht einfach nur Lösungen — das kann ein Taschenrechner auch. Vielmehr hilft sie dabei, die Lösungswege zu erarbeiten, für ganz Eilige gibt sie diese auch auf Anforderung vor.

Grundsätzlich werden alle Mathematik-Themen ab der fünften Klasse abgedeckt. Die Eingabe erfordert zu Beginn ein wenig Übung, ein Tutorial innerhalb der App sorgt aber für den nötigen Durchblick.

Bemerkenswert ist bereits der Umfang der Basisversion, die kostenlos erhältlich ist und sehr umfangreiche Lernhilfen bietet. Für weiterführende Informationen empfiehlt sich das Upgrade auf die Premium-Version per In-App-Kauf.

Sehr umfangreich

Nach der Eingabe der Formeln, Terme und Aufgaben kommen die intelligenten Lösungsvorschläge. Die detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen können von den Schülern nach deren Bedürfnissen ganz einfach angepasst werden. Die ausführlichen Erklärungen helfen dabei, die teils sehr abstrakten Zusammenhänge zu verstehen.

Ferner werden interaktive Graphen bereitgestellt, die mathematische Zusammenhänge noch anschaulicher visualisieren. Da Abschreiben alleine keine große Hilfe ist, gibt es noch einen umfangreichen Teil mit automatisch generierten Übungsaufgaben. Diese sind je nach Stoffgebieten gegliedert. Ferner dient der Testmodus der Analyse der individuellen Stärken und Schwächen. So erkennt jeder Schüler die Teilbereiche, in denen noch Übungsbedarf besteht. In Kooperation mit dem größten Schulbuchverlag Deutschlands, namentlich Klett, ist diese App bereits auf 450.000 Tablets von Schülern im Einsatz.