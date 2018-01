Die beste Tuning 2017 – App-CCleaner

Die App CCleaner beseitigt überflüssigen Datenmüll vom Smartphone, der im laufenden Betrieb zwangsläufig anfällt.

Die meisten Smartphone-Nutzer kennen das Problem: Im Laufe der Zeit wird das Gerät immer langsamer, bleibt hängen, hat zunehmend Schwierigkeiten, bestimmte Apps zu starten. Im Extremfall kann das so weit gehen, dass es erforderlich ist, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alles wieder neu zu installieren.

Daher ist es erforderlich, gelegentlich ein wenig aufzuräumen. Das ist für technisch wenig versierte Anwender kaum zu bewältigen, CCleaner ist hingegen in der Lage, diese Dateien aufzuspüren. Dazu ist dieses Tool sehr nutzerfreundlich. Zunächst werden die Datenbestände analysiert und die Fundstücke werden anschließend übersichtlich angezeigt. Der Nutzer kann anschließend die Liste durcharbeiten und selbst bestimmen, was auf dem Handy verbleiben soll und was zu löschen ist. Mitunter lassen sich auf diese Weise mehrere hundert Megabyte auf dem Gerätespeicher freischaufeln und außerdem der RAM aufräumen, denn auch dieser wird häufig mit überflüssigen Daten belegt, was die Performance negativ beeinflusst.