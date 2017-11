Die Top 10 Android-Apps in Deutschland im Oktober

Unglaublich: Homescape, ein Spiel, in dem du die Villa deiner Großeltern renovieren sollst, überholt in den App-Charts WhatsApp und setzt sich mit Abstand an die Spitze.

Die Top 10 Charts für Android-Apps hat Priori Data veröffentlicht. Rund 2 Millionen Downloads schaffte das Spiel im Oktober. Dahinter auf Platz 2 liegt wie erwähnt WhatsApp mit 1,4 Millionen Downloads und auf dem dritten Platz folgt die Shopping-App Wish mit 700.000 Downloads. Facebook Messenger, Rider, eBay-Kleinanzeigen, Wort Guru, Snapchat, Instagram und Pinterest vervollständigen die Top 10.

Quelle: Statista