Mit der Kamera-App „Huji Cam“ machen Sie Bilder, die an die Neunzigerjahre erinnern also wie sie damals mittels analogem Fotoapparat samt eingelegtem Kleinbildfilm wohl fast in jeder Familie geknipst wurden. Besonders markant: Der eingeblendete Zeitstempel, der das Jahr 1998 fest eingestellt hat sowie ins Bild eingefasste Blend­flecken, damals nichts ungewöhnliches. Ansonsten ist die Anwendung sehr überschaubar. Blitz, Frontkamera, Bildergalerie und ein Selbstauslöser, das war‘s.

