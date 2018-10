TikTok – inklusive musical.ly

Musical.ly ist nichts Neues mehr. Wer möchte, kann sich dort selbst in einem Video aufnehmen, um die Nachwelt darüber zu informieren, was für sagenhafte unentdeckte Talente im Anwender schlummern – im Idealfall. In einer Community werden diese Werke dann zum Besten gegeben und können von anderen Nutzern bewertet werden. Auch TikTok verfolgt das gleiche Ziel. Nun haben sich die beiden Plattformen zusammengetan und präsentieren diese globale App, die beide Plattformen bedient. Wer sich also auf dieses Abenteuer einlässt, kann sich einer riesigen Gemeinde von Anhängern beider Angebote präsentieren. Die App selbst ist sehr eng an Musical.ly angelehnt und bietet eine Vielzahl an Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Das eigene Konterfei lässt sich mit Gesichtsfiltern aufhübschen – auch Emojis können eingebunden werden. Wer möchte, der schneidet dank der ebenfalls verfügbaren Bearbeitungsoptionen das Video nach eigenen Wünschen zurecht. Auch an die Zeitgenossen, die lieber zuschauen, anstatt selbst tätig zu werden, wurde gedacht. Die Videos lassen sich je nach persönlichem Geschmack filtern, sodass nur das angezeigt wird, was dem eigenen Interesse entspricht.

Hier geht’s zur App!