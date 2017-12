App-Review: skoobe Sponsored Post

Leseratten aufgepasst: Wie wäre es denn, wenn Sie eine ganze Bibliothek in der Hosentasche mit sich führen würden? Genau das bietet sehr grob zusammengefasst die App „Skoobe“. Hier können Sie nach Belieben Bücher als eBooks ausleihen und vollständig lesen. Dank einer Flatrate bleiben die Kosten dafür sehr überschaubar.

Riesige Auswahl

Über 200.000 Bücher stehen zur Verfügung. Diese stehen sofort zum Lesen zur Verfügung. Damit ist für jeden begeisterten Leser immer hochwertige Unterhaltung nur ein paar Handgriffe am Smartphone entfernt. Das Smartphone oder Tablet dient dann als Lesegerät. Auf beidem lassen sich die Bücher sehr gut lesen. Noch nie war schmökern so einfach und so abwechslungsreich. Auf diese Weise lässt sich unter anderem auch die Zeit auf Reisen sinnvoll nutzen. Lesen Sie einfach das neueste Werk Ihres Lieblingsautoren oder beschaffen Sie sich Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen.

Kein Risiko

Neben der Flatrate fallen keine weiteren Kosten an. Für alle Bücher gelten keinerlei

Einschränkungen oder Rückgabefristen. Sie werden ohne Wartezeiten auf das Smartphone geladen, ganz einfach kann so spontan ein beliebiger Titel ausgewählt und gelesen werden.

Einfach mal probieren

Mit einem 30-tägigen Probeabo kann jeder Nutzer diesen Service kostenlos testen. Danach fällt, sofern Sie Skoobe weiternutzen möchten, eine monatliche Gebühr an. Wer zumindest einmal pro Monat ein neues Buch kauft, wird sehr schnell feststellen, dass sich bereits dann die Kosten amortisiert haben. Hinzu kommt, dass dieses Abo monatlich gekündigt und jederzeit pausiert werden kann. Bis dahin kann ohne Limit gelesen werden – auch offline. Dabei kommen Woche für Woche Hunderte neuer Bücher hinzu.

Hier geht’s zum Download!