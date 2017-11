App-Review: ariva Sponsored Post

Wer sich für die Börse interessiert, selbst Aktien besitzt oder mit dem Gedanken spielt, Wertpapiere zu kaufen, will auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben. Die kostenlose App ARIVA.DE Aktien & Börse macht das möglich. Die App bietet Ihnen (Realtime-)Börsenkurse, eine Übersicht über das eigene Depot, aktuelle Finanznachrichten und den Zugang zu einem der größten Börsenforen Deutschlands. Als Börsen-Neuling können Sie den Wertpapierhandel im kostenlosen Börsenspiel ausprobieren.

Individuelle Startseite

Was ARIVA.DE von anderen Finanz-Apps unterscheidet, ist die personalisierbare Startseite. Hier können Sie alle Inhalte komplett frei an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob News zur Apple-Aktie, aktuelle DAX-Kurse, eine Übersicht und News Ihrer Depotwerte oder der Wert Ihrer Fondsanteile – wenige Schritte reichen, um die App zu Ihrem persönlichen Finanz-Assistenten zu machen.

Persönliches Depot

Falls Sie bereits ein Wertpapierdepot bei einem Broker besitzen, können Sie dieses auch in der App anlegen. Hier können Sie die Entwicklung Ihres Depots nachverfolgen, Positionen hinzufügen und entfernen sowie per Kursalarm über Kursschwankungen informiert werden. Außerdem finden Sie hier alle aktuellen News zu den Positionen in Ihrem Depot. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand über Ihre Investments.