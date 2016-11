Die besten Apps des Jahres 2016 – Teil 2/7

Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Zeit, es Revue passieren zu lassen und zu ├╝berlegen, welche Apps in diesem Jahr bedeutend waren. Solche ├ťberlegungen stellen in unserem Team alle Redakteure an, wodurch eine Bewertung erzielt wird, die durchaus Aussagekraft hat, schlie├člich kennen wir fast jede App, die im Jahr 2016 neu erschienen ist. Aber nicht immer muss eine App neu sein, um gut zu sein. Im Gegenteil: In vielen Kategorien haben wir alte Bekannte erneut zu den Gewinnern gek├╝rt. Lesen Sie hier, welche Apps die jeweils besten ihrer Kategorie sind.

Die beste App 2016 –┬áMSQRD

MSQRD ist die von Vokalen be-freite Variante des englischen Wortes ÔÇÜMasqueradeÔÇś, das wie das deutsche Lehnwort ÔÇÜMaskeradeÔÇś Verkleidung bedeutet. Der Name ist Programm, die App setzt einem virtuelle Masken auf.

Im M├Ąrz 2016 wurde die App von Facebook gekauft, was f├╝r ihre Wichtigkeit, ┬şPopularit├Ąt und nicht zuletzt G├╝te spricht. Was macht diese App so besonders, dass Mark Zuckerberg daf├╝r so gro├čes Interesse zeigt? Sie l├Ąsst einen fremde Gesichter annehmen oder ┬şGesichter mit anderen tauschen. Dazu h├Ąlt man sein Antlitz in die Selfie-Kamera und schon wird einem z.B. die Visage Barack Obamas verpasst. Alles was man dabei tun muss: das Gesicht in den eif├Ârmigen Ausschnitt auf dem Bildschirm halten.

Live-Swap

Man muss aber nicht abdr├╝cken und dann auf eine Fotoentwicklung warten: Die App ist in der Lage Live-Videos mit den Masken zu erstellen und nat├╝rlich auch aufzuzeichnen. Zwinkert oder lacht man, dann tut dies das Gegen├╝ber auf dem Display auch, egal ob Obama, Conchita Wurst, ein Tiger oder ein Schimpansengesicht. Auch m├Âglich (und besonders erheiternd): das Tauschen von Gesichtern mit anwesenden Personen, denn es gibt auch Zweier-Vorlagen.

Ideal f├╝r Facebook & Co.

Die kurzen Videos (und nat├╝rlich auch Fotos) lassen sich aufzeichnen und ├╝ber soziale Netzwerke sowie Messenger verteilen. Die App ist auch deshalb so beliebt, weil die Bedienung einfacher nicht sein k├Ânnte. Nat├╝rlich tr├Ągt auch die Selfie-Manie unserer Gesellschaft zum Erfolg der App bei.

Die innovativste App – Prisma

Der Rummel in 2016 um diese App ist berechtigt, Prisma ist eine der besten Fotobearbeitungs-Anwendungen. Wobei Bearbeiten nicht ganz richtig ist. Vielmehr wird hier kunstvoll verwandelt.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Entweder schie├čt man ein Foto in der App oder nimmt eines aus der Galerie, w├Ąhlt den passenden Ausschnitt und dann den gew├╝nschten Filter: Femme, Tears, Dreams, Curtain, Bobbie, Impression, Mondrian und wie die insgesamt 36 Muster alle hei├čen.

Ausprobieren ist angesagt

Welcher Filter zu welchem Fotomotiv passt, das muss per Versuch und Irrtum herausgefunden werden und kann schon einmal dauern; schlie├člich werden die Fotos nicht auf dem Handy umgerechnet sondern zur ÔÇ×ArtifizierungÔÇť an die Server des Herstellers geschickt (was deshalb f├╝r heftige Datenschutzdiskussionen sorgte). Was danach zur├╝ckkommt, ist allerdings erstaunlich: Die Fotos sehen tats├Ąchlich aus, als w├Ąren sie von einem K├╝nstler gemalt worden.

Die beste Newcomer-App – Google Trips

ÔÇ×Google TripsÔÇť ist ein virtueller Reisebegleiter, der einem das Leben auf Urlaubs- und anderen Reisen erleichtern soll. Direkt nach dem Start ┬şlistet die App geplante und vergangene Reisen auf. Wie das funktioniert? Sie durchsucht das Gmail-Konto des Benutzers nach empfangenen Reservierungsbest├Ątigungen f├╝r Fl├╝ge und Hotelaufenthalte. Diese Dokumente werden eingebunden und sind daher schnell bei der Hand, wenn man sie braucht. Nat├╝rlich kann man auch von Hand Reiseziele hinzuf├╝gen. Sehensw├╝rdigkeiten, Restaurants, Verkehrsmittel zum gew├╝nschten Ort werden einem angezeigt und in ├╝bersichtliche Kategorien unterteilt. Auch Orte, die man in Google Maps markiert hat, finden sich in der App wieder. Sinnvollerweise lassen sich diese Informationen gesammelt herunterladen, so dass man sp├Ąter auch ohne Internet-Verbindung auf sie zugreifen kann. Derzeit liegt Google Trips noch in einer recht fr├╝hen Version mit einigen Problemchen hier und da und nur in englischer Sprache vor – immerhin bekommt man sie aber jetzt schon in den App-Stores.

Die beste kostenlose App

Bots, also kleine Helfer, die auf k├╝nstlicher Intelligenz beruhen, sind in aller Munde. Mit Allo stellte Google nun einen derzeit nur in englischer Sprache verf├╝gbaren Assistenten vor, der die Wissensbasis der Google-Such-Engine f├╝r sprachliche Anfragen er├Âffnet. Fragt man seinen Assistenten nach dem Wetter oder einer Wortbedeutung, f├╝hrt er im Hintergrund automatisch eine Google-Abfrage durch und zeigt die Antwort als Nachricht – nicht als Suchergebnis im Browser. Momentan funktioniert die Kommunikation auf Englisch noch deutlich besser als auf Deutsch, Allo lernt aber flei├čig dazu. Richtig pfiffig ist die Unterst├╝tzung bei der Korrespondenz mit anderen Menschen: Allo analysiert Nachrichteninhalte und schl├Ągt passende Antworten vor. Das erspart einem das Immer-wieder-Eingeben von Routinephrasen, versorgt einen aber auch mit Informationen, die man gerade braucht wie z.B. mit einer Telefonnummer oder einer Adresse.

Die beste kostenpflichtige App –┬áThreema

Thema: Abh├Ârsicherheit. Wenngleich es bei diesem Messenger eher um den Schutz vor Mitlesern geht. Threema, ein Schweizer Software-Produkt, ist ein sicherer ┬şMessenger mit einer schlichten, aber eleganten Benutzeroberfl├Ąche. Mit mehr als 3,5 Millionen App-Verk├Ąufen (2,99 Euro kostet die Anwendung) gibt es zwar schon einige Nutzer, aber eben auch nicht so viele, dass das ganze Telefonbuch nur mit Threema-Freunden gef├╝llt ist. Es handelt sich um eine App f├╝r Menschen, f├╝r die die Verborgenheit ihrer Daten allerh├Âchste Priorit├Ąt hat. Threema basiert auf asymmetrischer Verschl├╝sselung – die mittlerweile zwar auch bei WhatsApp zum Einsatz kommt -, die Server jedoch, ├╝ber die die Kommunikation erfolgt, sollen zudem alle in der Schweiz stehen. Sonst ist das f├╝r iOS und ┬şAndroid erh├Ąltliche Chat-Programm sauber implementiert. Neben dem Verschicken und Empfangen von Textnachrichten erlaubt die App auch den Versand von Bildern und Videos.

Die App mit den meisten Downloads – Facebook

Mit Facebooks offizieller App stehen einem die M├Âglichkeiten des Netzwerkes in leicht reduziertem und ├╝ber das Touch-Display besser zu bedienenden Mobilformat zur Verf├╝gung. Dank der App kann man auch mobil schauen, was Freunde posten und nat├╝rlich auch selbst Beitr├Ąge verfassen. Sehr bequem und nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist die M├Âglichkeit ├╝ber die integrierte Kamera Bilder und Videos direkt zu ver├Âffentlichen. So muss man als Viel-Poster nicht mal mehr eine Kamera mit sich herumschleppen sondern kann zu diesem Zwecke gleich das Smartphone nutzen.

Gerade f├╝r Nutzer der ┬şLive-Funktionalit├Ąt ist die App ein Muss und nicht blo├č Alternative zur Browser-Version. Notifications werden ausgespuckt, die Verwaltung weiterer Seiten ist aber eingeschr├Ąnkt. Wer immer und ├╝berall mit seinen Freunden in Kontakt sein will, der kommt um die Facebook App nicht herum ÔÇô zudem finden wir die App sehr gelungen und k├Ânnen diese auch uneingeschr├Ąnkt

empfehlen.

Die beste Messenger-App –┬áWhatsApp Messenger

Was soll man da viel schreiben? WhatsApp ist der unangefochtene Messenger Nr. 1. Daran haben weder die Facebook-├ťbernahme noch Sicherheitsdiskussionen etwas ├Ąndern k├Ânnen – mittlerweile werden alle WhatsApp-Nachrichten standardm├Ą├čig verschl├╝sselt. Auch dank der Telefonie-Funktion ist die App Teil unseres Lebens geworden. Die SMS ist tot, es lebe die ÔÇ×kleine und kostenlose E-MailÔÇť, die aber auch gro├če Anh├Ąnge mit Bildern, Videos und anderen Daten erlaubt. Hinzu kommen wortlose aber verst├Ąndliche Emojis, die einem erm├Âglichen, jede Gef├╝hlsregung zum Ausdruck zu bringen.

Ebenso erm├Âglicht WhatsApp die Gruppenkommunikation und kann auch auf dem Desktop genutzt werden. Viele von uns k├Ânnen oder wollen sich ein Leben ohne WhatsApp und den unendlichen M├Âglichkeiten der Kommunikation schon gar nicht mehr vorstellen. Daher ist die Wahl unserer Jury einstimmig auf die erfolgreichste Messenger App gefallen. Wir sind schon gespannt, was das Jahr 2017 an Neuerungen bei dem innovativen Messenger bringen wird.

Die beste Wetter-App –┬áWeatherPro

Als beste Wetter-App haben wir dieses Jahr eine der vielf├Ąltigsten und featurereichsten aus dem Store gew├Ąhlt. WeatherPro von der MeteoGroup zeichnet sich durch genaue, detaillierte und ├╝bersichtliche Wetter-Infos auf jedem Smartphone aus.

Features

Zu den zahlreichen Standardfunktionen der App z├Ąhlen die aktuellen Wetterdaten wie beispielsweise Temperatur, Niederschlag, Windrichtung und -geschwindigkeit, eine pr├Ązise 7-Tages-Prognose, animierte Radarbilder, detaillierte Informationen zu Sonnenscheindauer und UV- Index sowie weltweite (Un-)Wetterwarnungen. Im Premium- Paket erh├Ąlt man unter anderem eine ┬ş14-Tage-Vorhersage aufgeschl├╝sselt in st├╝ndliche Daten, hochaufl├Âsende Wetterkarten inklusive Niederschlagsartradar mit 2-st├╝ndiger Vorhersage, Wolken- und Niederschlagsprognose sowie ein Wind- Layout.

Ganz klar: Die App ist an Umfang und Feature-Vielfalt kaum zu ├╝berbieten und l├Ąsst keine W├╝nsche offen.