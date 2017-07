Die populÃ¤rste App fÃ¼r Online-Shopping

Fast jeder Mensch macht Einkäufe gern, besonders per Internet, weil es sehr bequem ist. Wenn Sie auch ein Fan von Online-Shopping sind, ist dieser Artikel genau für Sie. Wir stellen Ihnen die Liste der populärsten Apps für Online-Shopping vor.

Die Liste der populärsten Apps für Online-Shopping

Shopstyle

Shopstyle ist schon seit Jahren auf der Jagd nach einem neuen Kleiderschrank. Diese App verbindet Sie mit über 18 Millionen Artikeln von verschiedenen Marken und Einzelhändlern an einem Ort. Laufen Sie durch, um zu sehen, was es Neues in Ihren Lieblingsgeschäften gibt. Oder fügen Sie einen Filter hinzu, um eine bestimmte Suche zu verengen. Sie können sogar Benachrichtigungen einstellen, um zu erfahren, wann Ihre Favoriten in den Verkauf kommen!

Amazon Prime Day ist hier!

Sparen Sie bis zu 60% auf Tech-Gadgets, 50% auf Hauptgeräten, 40% auf Beauty-Produkte, 60% auf Mode-Nützlichkeiten für Männer und Frauen, 40% auf Back-to-School Must-Haves und mehr! Noch gibt es der kostenlose Versand für alle Prime Mitglieder.

Poshmark

Poshmark ist eine perfekte Shopping-App für die Suche nach der rabattierten Kleidung und den Verkauf der Kleidung, die Sie nicht mehr tragen. Gibt es keinen Platz in Ihrem Kleiderschrank? Befreien Sie den Raum und verdienen Sie gleichzeitig Geld! Dann füllen Sie den Schrank mit neuen Sachen, weil es das ist, was wir am besten machen.

Um die Einkäufe noch billiger zu machen, raten wir Ihnen Ihr Glück bei den Glücksspielen auszuprobieren! SpinSlots Casino Liste ist hier für Sie!

Zara

Es gibt eine Kunst zum Einkaufen bei Zara. In der App gibt es eine sehr bequeme Funktion der Ausfilterung, weil man es hier ohne sie nicht schafft – so viel Kleidung kann man in der App finden! Es gibt einen eingebauten Strichcode-Scanner, der sofortige Informationen über Ihre Funde bietet.

Amazon

Wenn Sie nur ein Stückchen von allem brauchen, ist Amazon die Vorgehensweise. Aber Sie wussten das schon. Mit dieser App können Sie Millionen Waren durchsuchen, Strichcodes scannen und Bewertungen lesen.

Rent the Runway

Wenn Sie lieber sterben als das gleiche Kleid zu verschiedenen Veranstaltungen zu tragen, kommt Runway zur Hilfe. Diese App bietet Ihnen den sofortigen Zugang zu offiziellen Kleidern, Cocktailkleidern und Zubehören, die zu den Verkaufspreisen zu mieten sind. Die Kleider für nicht mehr als $400 werden in Ihrem Kleiderschrank sein!

Asos

Oh ASOS, wie wir dich lieben. Halten Sie diesen Mega-Einzelhändler auf Ihrem Handy für die perfekte Auswahl an den trendigen und erschwinglichen Moden zu jeder Zeit. Der Versand ist für Bestellungen über $40 kostenlos und die App kann sogar mit Ihrer Apple Watch synchronisiert werden.

Etsy

Wir sind sicher, dass dieser erstaunliche Online-Marktplatz Ihnen schon bekannt ist, aber die App macht das Einkaufen viel einfacher. Etsy ist unsere einzige Anlaufstelle für einzigartige, handgefertigte Geschenke und besondere Funde. Durchsuchen Sie die umfangreiche Auswahl, kommunizieren Sie mit den Shop-Besitzern und Sie können sogar Ihre Bestellung verfolgen – und alles mit dieser praktischen Shopping-App.

Gilt

Und der Gewinner unserer Liste ist die App Gilt. Diese Flash-Verkaufsseite ist unser Favorit für luxuriöse Funde zu rabattierten Preisen. Hier gibt es alles – von Kleidung bis zum Hausdekor und sogar Tickets zu fabelhaften lokalen Veranstaltungen. Wo noch können Sie eine Reise nach Miami, ein Cocktailkleid und einen Salonblowout zum selben Wagen hinzufügen? Ein weiterer Vorteil zum Herunterladen: einige Ausverkäufe sind exklusiv für die mobile App.

Zusammenfassung

Es gibt eine Menge von verschiedenen Shopping-Apps und man kann leicht eine für sich auswählen, besonders nach unserer Liste. Fast jeder mag es, Einkäufe zu machen, deshalb wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach guten Sachen.

http://www.bestproducts.com/fashion/accessories/g1485/best-online-shopping-apps/