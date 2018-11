Ein Überblick über 888 Poker und die 888 Online Poker App

Wer nicht mit der Zeit geht, der wird mit der Zeit gehen müssen – Unternehmen von heute müssen für neue Technologien und Entwicklungen aufgeschlossen sein, wenn sie über kurz oder lang wettbewerbsfähig bleiben möchten. Aus diesem Grund haben viele Konzerne mittlerweile eigene Apps, die ihren Kunden einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf ihr Angebot ermöglichen. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Apps können sowohl für ein reibungsloses Shoppingerlebnis oder aber auch für spannende Spiele und Unterhaltung genutzt werden – und das immer und überall ganz einfach auf jedem Smartphone. Die taiwanesische Firma Asus hat aber auch bereits das ROG Phone, welches speziell für Spiele konzipiert wurde, auf den Markt gebracht, um das Spielerlebnis noch besser zu machen. Doch eigentlich funktionieren die meisten Spiele-Apps auf jedem modernen Handy. Auch 888 Poker ist dafür bekannt, immer wieder neue Features zu entwickeln, damit den Spielern beim Pokern nie langweilig wird. Mit dem BLAST-Feature kann man Poker zum Beispiel im Turbodurchgang spielen. Im Hintergrund läuft dabei ein Countdown, und sobald die Zeit abgelaufen ist, gehen alle Spieler automatisch “All In”, sodass schnell ein Sieger entschieden wird. Mittlerweile bietet 888 Poker auch eine eigene App an, sodass man selbst unterwegs nicht auf Cash Games und spannende Turniere verzichten muss – ganz egal, wo man sich auch gerade aufhält. Alles, was man dafür braucht, ist eine gute Internetverbindung. Doch wer versteckt sich hinter dem Namen 888 Poker und hält die App auch wirklich das, was sie verspricht?

Die Ursprünge und Erfolge von 888 Poker

888 Poker ist eine Marke des Unternehmens 888 Holdings, welches bereits seit 1997 Teil des regulierten Onlinespielemarktes ist. Gegründet wurde es von den beiden israelischen Brüderpaaren Avi und Aaron Shaked und Shay und Ron Ben-Yitzhak. Seit 2005 handelt 888 Holdings, dessen Hauptsitz sich in Gibraltar befindet, sogar an der Londoner Börse. Die Marke 888 Poker gründeten Shaked und Ben-Yitzhak im Jahre 2002. Damals war sie noch unter dem Namen Pacific Poker bekannt. Mittlerweile kann 888 Online Poker über 10 Millionen registrierte User verbuchen, und alle zwölf Sekunden kommt ein weiterer hinzu. Den Erfolg hat die Marke unter anderem prominenten Markenbotschaftern wie Jackie Glazier, Dominik Nitsche und Niner Bruno ‘Foster’ Politano zu verdanken. Zudem arbeitet das Team von 888 Poker stetig an technischen und spielerischen Innovationen und neuen Features.

Mit der Zeit gehen

Innovationen und Neuentwicklungen sind auch für 888 Poker ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie. Vor allem in einem so stark vom Wettbewerb geprägten Markt wie dem des Onlinepokers ist ein „Gehen mit der Zeit“ unerlässlich, um über einen längeren Zeitraum konkurrenzfähig bleiben zu können. In den letzten Jahren waren es vor allem Smartphones und somit mobile Spiele, die in der Gamingindustrie große Wellen schlugen. Und tatsächlich löste das Handy in diesem Jahr mit 18,2 Millionen Spielern den PC als beliebteste Spieleplattform ab. Das zumindest besagten die Daten des Konsumforschungsinstituts GfK. Demnach kam der PC auf 17,3 Millionen Spieler und Spielkonsolen wie Xbox und Playstation auf 16 Millionen.

Die App im Überblick

Das Spieleangebot : Die 888 Poker App wurde extra so entwickelt, dass sie dank toller Grafik und Technik auf dem Smartphone genau das gleiche gute Spielerlebnis wie auf dem Computer bietet. Sie kann sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte heruntergeladen werden. Auf viele Zusatzfeatures wurde bei der App verzichtet, damit sie nicht zu viel Rechenleistung und Speicherkapazität auf dem Handy einnimmt. Angeboten werden Spiele der Variante Texas Hold’em, wobei Cash Games auf unterschiedlichen Einsatzstufen gespielt werden können. Natürlich gibt es auch ein Turnierformat im Angebot.

Zahlungsmethoden : Sichere Banking-Optionen gibt es ebenfalls mehrere, damit Sie Ihr Echtgeld auf Ihr Konto überweisen können. Neben standardmäßigen Banküberweisungen und Kreditkartenzahlungen hat man auch die Möglichkeit, Alternativen wie PayPal, Paysafecard oder Skrill zu verwenden. Insgesamt werden über 20 unterschiedliche Möglichkeiten des Geldtransfers angeboten. Für einen Transfer muss man einen aktuellen Spieltisch nicht verlassen, denn man kann sein Konto direkt vom Tisch aus aufladen. Unter normalen Umständen fallen bei Ein- und Auszahlungen keine Gebühren an und die Bearbeitungsdauer für eine Auszahlung liegt durchaus im Durchschnitt.

Sicherheit : Als Teil von 888 Holdings verfügt 888 Poker über vorbildliche Referenzen. Die unabhängigen Organisationen eCOGRA und TRUSTe führen regelmäßig Kontrollen durch, um die Sicherheit der Spieler jederzeit gewährleisten zu können.

Vor allem seit der Smartphone-Revolution sind Apps für viele Unternehmen zum Muss geworden, denn der Spieler von heute nutzt meist sein Handy. Allein in Deutschland haben fast 79 Prozent ein Smartphone. Während seine Nutzung immer relevanter wird, rücken klassische Medien wie der Fernseher weiter in den Hintergrund. Aus diesem Grund setzen nun auch immer mehr Spielehersteller auf die mobile Unterhaltungsform. Nahtlose Animationen und ein immersives Spielerlebnis sind deshalb Dinge, auf die auch viele Poker-Anbieter wie 888 Poker mittlerweile sehr großen Wert legen. Denn nur wer sich stets weiterentwickelt, hat eine Chance, sich über einen längeren Zeitraum in diesem heiß umstrittenen Markt einen Namen zu machen.