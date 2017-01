App-Review: HD-KAMERA Johannes Gehrling

Es gibt unzählige Kamera-Apps für Android – diese hier hat zwar kein spezielles Feature, das sie besonders macht, dafür ist der Funktionsumfang enorm und die Schnappschüsse werden gut (kostenlos, keine In-App-Käufe).

Wer die Standard Android Kamera-App verwendet – wie sie beispielsweise auf Nexus- und Pixel-Geräten vorinstalliert ist – weiß: Der Funktionsumfang beschränkt sich auf das absolut Wesentliche. Grundeinstellungen wie Auflösung, Blitz und HDR, Foto- oder Videoaufnahme und ein, zwei zusätzliche Features, das ist schon alles. Wer mehr will, muss zu alternativen Apps greifen, derer es im Google Play Store zum Glück zuhauf gibt – wie die HD-Kamera von Entwickler wertyu Inc.

Einstellungsmöglichkeiten bis zum Abwinken

Die Kamera-App zeigt schon während der Aufnahme den verbleibenden freien Speicher und Neigungswinkel an, zahlreiche Funktionen sind mit nur einem Tippen erreichbar – zum Beispiel der gewünschte Aufnahmemodus oder der digitale Zoom.

Der eigentliche Vorteil der HD-Kamera liegt aber in den Einstellungen: Hier finden sich unzählige Anpassungsmöglichkeiten – von der automatischen Fokusierung auf Gesichter über automatische Texte auf Fotos bis hin zu ganzen 21 (!) verschiedenen Auflösungsstufen bei Videoaufnahmen. Bei Fotos sind es an unserem Testgerät, dem Nexus 6P, sogar stolze 25 Auswahlmöglichkeiten.

Außerdem lässt sich das Interface des Aufnahmemodus nach Belieben anpassen, Standardfunktionen wie Timer und Burst-Modus bietet die App ebenfalls. Reichlich Potential also für richtig gute Fotos und Videos.

Fazit

Sicher reicht dem durchschnittlichen Nutzer der Funktionsumfang der Standard Kamera-App unter Android völlig aus – Dinge wie die genaue Auflösung interessieren ihn schlicht und ergreifend nicht. Wer aber alles aus seinen Aufnahmen rausholen will und das Material vielleicht sogar professionell oder beruflich nutzen möchte, dem sei eine App wie die HD-Kamera von wertyu Inc. empfohlen. Werbung gibt es immer zum Start der App, Kosten entstehen keine – wenn die App nur noch ein etwas hübscheres Design bekommen würde, dann würde der Finger auch sicher um einiges leichter auf den Spenden-Button in den Einstellungen wandern.