App-Review: Bard Hartmut Schumacher

App-Review: Bard Androidmag.de 4.5

Möchten Sie Prominenten lustige Sätze in den Mund legen? Nichts leichter als das – mit Hilfe der App Bard. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

Die App Bard ermöglicht es Ihnen, YouTube-Videos neu zu schneiden – um die vorhandenen gesprochenen Wörter so umzustellen, dass sie einen neuen Sinn ergeben. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Prominenten Sätze in den Mund legen, die sie so nie gesagt haben.

Der Ausdruck „neu schneiden“ lässt dies allerdings komplizierter klingen, als es tatsächlich ist. Denn die App ist extrem einfach zu bedienen: Sie zeigt Ihnen eine Liste der vorhandenen Wörter an. Und Sie müssen lediglich die gewünschten Wörter in der gewünschten Reihenfolge auswählen.

Auf dem Server des Herstellers wird das Video dann entsprechend Ihren Vorgaben neu geschnitten. Sie können das so entstandene Video auf Ihrem Smartphone speichern oder aber beispielsweise per E-Mail oder Messenger verschicken.

Praktischerweise ist es auch möglich, mehrere Videos als Grundlage zu verwenden. Die Videos, die die App anfangs als Ausgangsmaterial zur Verfügung stellt, sind allerdings nicht besonders zahlreich oder interessant. Es ist aber möglich, über einen kleinen Umweg (fast) beliebige YouTube- Videos zu verwenden.

Statt der App können Sie auch direkt die Web-Site des Herstellers (bard.co) benutzen.

Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Sie können natürlich auch deutschsprachige Videos auswählen, um beispielsweise die Bundeskanzlerin oder einen bekannten Sportler Sätze Ihrer Wahl sprechen zu lassen. Die Spracherkennung, die auf dem Server des Herstellers zum Einsatz kommt, um die Wortliste anzufertigen, unterstützt derzeit aber lediglich die englische Sprache. So dass das Neuschneiden deutschsprachiger Videos extrem umständlich bis unmöglich ist.

Fazit

Das Umschneiden von YouTube-Videos, um neue Sätze entstehen zu lassen, ist dank der App Bard nicht nur sehr amüsant, sondern auch erfreulich einfach. Störend ist derzeit lediglich die fehlende Unterstützung von Videos in deutscher Sprache.