App-Review: MadLipz Androidmag.de 5

Man würde gar nicht glauben, wie viel Spaß man mit der eigenen Stimme und einer Vielzahl an bereitliegenden Videos haben kann. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

Synchronisierte Videos kennt in unseren Breitengraden so gut wie jeder, wird doch jeder US-Serie und jeder Blockbuster mit einer deutschen Audiospur ausgestattet. Genau das machen Sie auch mit dieser App, wenngleich in kleinerem Rahmen. Sie wählen also einfach ein Video aus den Vorschlägen oder suchen manuell nach einem passenden Clip, den Sie dann in den Editor hieven. Ab diesem Schritt ist Ihre Kreativität gefragt: Mittels verschiedener Tonspuren legen Sie den handelnden Protagonisten neue Phrasen in den Mund.

Spaß mit Worten

Zu Beginn benötigt man dafür wohl einige Anläufe, das richtige Timing ist immerhin

essenziell für die Neuvertonung. Wichtig dabei: Hören Sie sich die originale Tonspur vor der Umwandlung einige Male an. Und keine Sorge: Was nicht passt, wird einfach wiederholt. Dank mehrerer Tonspuren ist es außerdem möglich, auch mehrere Protagonisten mit neuen Aussagen auszustatten. Ein klassisches Interview zweier Personen kann also ohne Weiteres mit neuen Fragen und witzigen Antworten versehen werden

Wer mag, kann das fertige Video dann auch noch mit Hintergrundmusik und passenden Geräuschen versehen. Und, natürlich: Die Werke lassen sich umgehend aus der App in allen gängigen Netzwerken teilen.

Fazit

Mit MadLipz werden Sie zum Superstar, zumindest stimmlich. Macht unglaublich viel Spaß, also: ausprobieren!