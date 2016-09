App-Review: MUVIZ Nav Bar Audio Visualizer Tam Hanna

Auf Telefonen ohne dedizierte Hardwarekn├Âpfe ist der f├╝r die Navigationsanzeige benutzte Teil des Bildschirms normalerweise verloren. Diese App setzt in diesem Bereich auf Audio-Visualisierungen. (kostenlos, mit erweiternden In-App-K├Ąufen)

Nach dem Start von MUVIZ┬á landest du in einer Galerie verschiedener Visualisierungsm├Âglichkeiten. In der kostenlosen Version steht ein Dutzend zur Verf├╝gung, das um zwei Euro erh├Ąltliche Upgrade schaltet weitere zwei Dutzend frei.

Nach der Auswahl des Animationsschemas darfst du dieses im zweiten Schritt an deine Bed├╝rfnisse anpassen. Neben den anzuzeigenden Figuren darfst du auch die verwendeten Farbpaletten bestimmen, um dem Grafikeffekt den letzten Schliff zu verpassen. Nach getaner Arbeit klickst du auf Go Live, und freust dich bei laufender Musik an den in den Abbildungen gezeigten Animationseffekten.

Algorithmus: fraglich

Wir testeten MUVIZ mit einigen Tracks. Die Animationen sahen zwar durchaus nett aus, haben aber mit den klassischen Spektralanzeigen anderer Systeme nur wenig am Hut – es scheint sich hier um einen rein optischen Gag zu handeln.

Der Ressourcenverbrauch der App blieb w├Ąhrend unseres Tests ├╝berschaubar – dass das Nicht-Anzeigen der Effekte zu l├Ąngerer Batterielaufzeit f├╝hrt, d├╝rfte f├╝r Kenner von Android indes nicht sonderlich ├╝berraschend sein.

Fazit

Wenn dein Telefon keine physikalischen Hardwarebuttons hat, kannst du mit dieser App f├╝r ein bisschen mehr Pepp am Bildschirm sorgen – der zus├Ątzliche Stromverbrauch d├╝rfte vernachl├Ąssigbar sein. Wer auf seinem Telefon physikalische Hardwarekn├Âpfe hat, wird mit der App indes nur wenig zufrieden sein.