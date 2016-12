App-Review: 7 Tage Wettervorhersage-Widget Johannes Gehrling

App-Review: 7 Tage Wettervorhersage-Widget Androidmag.de 4.5

Wetter-Apps und -Widgets gehören zu Android seit Anbeginn dazu – dementsprechend riesig ist die Auswahl mittlerweile. Neben vielen hässlichen Vertretern gibt es auch echte Schmuckstücke: Dazu gehört 7 Tage Wettervorhersage-Widget vom Entwickler Weather Widget Theme Dev Team (kostenlos, keine In-App-Käufe).

Vorbei die Zeiten, in denen man sich extra eine Wetterstation in die Wohnung bzw. auf den Balkon stellen musste, um aktuelle und akkurate Informationen über die Wetterlage zu bekommen – heutzutage geht das jederzeit und unabhängig von weiteren Gerätschaften, dem Smartphone sei Dank. Mit 7 Tage Wettervorhersage-Widget kommen unzählige Infos in hübscher Aufmachung direkt auf deinen Bildschirm.

Hübsch und umfangreich

Die App kommt mit einem hübschen, in der Größe problemlos anpassbaren Widget daher. Einmal gestartet, erkennt die App den aktuellen Standort sofort richtig, alternativ kann aber auch manuell danach gesucht werden. Neben den verwendeten Einheiten und dem Aktualisierungsintervall können auch verschiedene Themes gedownloadet werden.

Wie es sich für eine moderne Wetter-App gehört, ist bei der Temperatur natürlich noch nicht Schluss: Bewölkung, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sonnenaufgang und -untergang etc. – all diese Infos liefert 7 Tage Wettervorhersage-Widget. Zudem gibt es amtliche Wetterwarnungen direkt in die Benachrichtigungen, ein optionaler Lockscreen ist auch mit an Bord. Da die App kostenlos ist und auf In-App-Käufe verzichtet, wird sie durch Werbung finanziert – die kommt zwar an einigen Stellen vor, ist aber nicht allzu störend.

Fazit

7 Tage Wettervorhersage-Widget ist eine sehr hübsche Vertreterin ihrer Art – das Design gefällt, zudem gibt es zahlreiche Themes zum Download. Dazu kommen umfängliche Einstellungsmöglichkeiten und eine breite Palette an Informationen zum aktuellen Wetter. Zwar gibt es wirklich viele Apps, die all das auch bieten, mit der hier getesteten machst du aber sicher nichts falsch – insofern kannst du dir 7 Tage Wettervorhersage-Widget guten Gewissens herunterladen, wenn du auf der Suche nach einer ordentlichen Wetter-App oder einem entsprechenden Widget bist.