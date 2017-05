WetterOnline – Immer das beste Wetter! Sponsored Post

Für wen das Wetter mehr ist als nur die letzte Minute der Tagesschau oder ein Grund, um sich zu beklagen, der verbringt wahrscheinlich mehr oder weniger Zeit am Tag draußen. Sei es auf dem Weg zur Arbeit, um einem Hobby nachzugehen oder gar aus beruflichen oder medizinischen Gründen, eine präzise Wetter-App ist immer nützlich.

Sie erhöht die Planungssicherheit für jeden, sowohl für den Eventorganisator als auch für den Landwirt, für Outdoor-Sportler und natürlich auch für leidgeplagte Allergiker. Egal aus welchem Grund man wissen will bzw. muss, wie das Wetter wo im Augenblick, später, morgen oder erst nächste Woche ist – eine App, die reichhaltige und verlässliche Information übersichtlich aufbereitet, ist dann Trumpf. Die neue Version von WetterOnline erfüllt diese Anforderungen.

Wichtige Neuerungen: Frisches Design und 14-Tage-Trend

Mit dem jüngsten Update der App von Version 3 auf 4 gingen grundlegende Verbesserungen einher: Sofort sichtbar ist eine Auffrischung des Designs, das nun sehr viel jünger wirkt und sich trotz einer Fülle an Information aufgeräumt und zeitgemäß präsentiert.

Die optischen Verbesserungen ergänzen aber nur die umfangreichen inhaltlichen Optimierungen. So wurde der Umfang der Wetterprognosen deutlich erweitert und um einen 14-Tage-Trend ergänzt. Dieser wird dem Nutzer gleich unterhalb der kompakten Prognose für die kommenden Tage präsentiert. Auf einen Blick kann in einem übersichtlichen Diagramm die Entwicklung der Höchst- bzw. Tiefsttemperaturen erfasst werden. Kleine Icons am unteren Rand der Grafik geben einen Überblick, ob Regen droht oder ob die Sonne das Wettergeschehen dominieren wird.

Mehr Vorhersageinformationen

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft den Umfang der angebotenen Wetterinformationen. Der Katalog meteorologischer Angaben wurde um Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und sogar um den UV-Index ergänzt.

Darüber hinaus umfasst das in die App integrierte WetterRadar nun nicht mehr „nur“ Europa, sondern funktioniert seit dem Update sogar weltweit. Das WetterRadar bietet dem Nutzer auf einen Blick präzise Informationen über die Verteilung von Wolken, Regen und Gewittern. Für ausgewählte Orte werden zudem auch die Temperaturen angezeigt. Grautöne verweisen auf Wolken, Blautöne verraten Niederschlag, der als Regen fällt, und in Rosatönen wird Schneefall angezeigt. Gelbe Kreise zeigen Blitzeinschläge. Je größer ein Kreis ist und je mehr dieser Kreise nebeneinander liegen, desto stärker fallen die zugehörigen Gewitter aus.

Ein weiterer Verbesserung: Redaktionelle Inhalte zum Thema Wetter wurden direkt in die Hauptseite integriert. WetterOnline ist der einzige Anbieter in Deutschland, der eine an sieben Tagen rund um die Uhr besetzte Wetterredaktion unterhält. Die Meteorologen dort bieten mehrfach am Tag Erklärungen zu ausgewählten Wetterphänomenen weltweit, richten ihren Fokus aber besonders auf Europa und speziell auf das Wetter in Deutschland. Mehrfach am Tag werden Wetterberichte verfasst, in die die Meteorologen das auf ihrer langjährigen Erfahrung basierende Wissen einfließen lassen.

Informationen für Allergiker und Wetterfühlige runden in einem umfangreichen Vital-Wetter-Teil die Informationen der WetterOnline-App ab.

Hier gehts zur App: Google Play WetterOnline