App-Review: HAPPYCAR: Mietwagen Vergleich

Wer einmal sein Auto per Schiff oder gar per Flugzeug an seinen Urlaubsort befördert hat, ist fortan von den Vorteilen eines Mietwagens überzeugt. Diese App hilft Ihnen dabei, das günstigste Fahrzeug zu finden. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

Die Bedienung von HAPPYCAR ist einfach. Im ersten Schritt geben Sie die gewünschte Mietdauer und die Abholstation ein. Wenn Sie Ihr Fahrzeug an einer anderen Station retournieren möchten, müssen auch diesen Ort bekanntgeben. Die App unterstützt sie dabei mit einer Liste von bekannten Positionen, die allerdings nicht zu hundert Prozent vollständig ist. So konnte die App im Test etwa mit dem Wiener Westbahnhof nichts anfangen.

Die Qual der Wahl

Im nächsten Schritt gilt es, das gewünschte Angebot zu finden. HAPPYCAR liefert auf Anfragen schon einmal einige hundert Resultate, die sich mit einem leistungsfähigen Filter auf wirklich relevante Resultate einschränken lassen. Neben der Suche nach bestimmten Fahrzeugklassen sucht die App auch nach bestimmten Ausstattungsvarianten und bietet sogar die Möglichkeit an, Versicherungsbedingungen und die leidigen Tankpolicen in die Filter einzubeziehen.

Funktioniert einwandfrei

Während unseres Tests verursachte das Programm keine Probleme. Interessant ist, dass die Mietbedingungen oft in der Landessprache erscheinen. Wer in Ungarn, Russland oder Israel ein Auto mietet, sollte dies im Hinterkopf behalten. Lobenswert ist, dass das Programm mit ausreichend schneller Internetverbindung extrem schnell arbeitet. Die Ergebnisse sind normalerweise in weniger als einer Minute zur Hand.

Fazit

Wer häufig mit Mietwägen fährt, spart mit HAPPYCAR bares Geld. Der manuelle Vergleich von gut einem Dutzend verschiedener Anbieterarten artet in der Praxis nämlich bald in Arbeit aus, die man sich nur ungern antut. Trotz der kleinen Schwächen im Benutzerinterface vergeben wir die beste Bewertung.