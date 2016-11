App-Review: WeihnachtsmÃ¤rkte Deutschland

App-Review: Weihnachtsmärkte Deutschland Androidmag.de 5

Weihnachtsmärkte schüren die Vorfreude auf den 24. Dezember und gelten seit jeher als beliebter Treffpunkt. Wer genießt nicht gerne eine Tasse Glühwein im Kreise seiner Liebsten? (kostenlos, erweiterte In-App Käufe)

Entsprechend groß ist das Angebot an Weihnachtsmärkten mittlerweile, beinahe jeder Ort veranstaltete einen eigenen, in größeren Städten gibt es mitunter sogar mehrere. Nicht alle sind aber über ihre lokalen Grenzen hinaus bekannt, entsprechend oft bleiben Geheimtipps unentdeckt.

Abhilfe schafft diese App: Mit „Weihnachtsmärkte Deutschland“ verpassen Sie keinen Weihnachtsmarkt in Ihrer Umgebung. Doch nicht nur über Ort und Termin erfolgt der ausführliche Informationsfluss, auch weiterführende Details sind in der übersichtlichen und praktischen Applikation enthalten. So lässt sich beispielsweise explizit nach Mittelaltermärkten oder Nikolausmärkten suchen, außerdem empfiehlt die Redaktion besondere Veranstaltungen. Die Marktbesucher wiederum stellen Bewertungen und Fotos online, was eine authentische Darstellung verspricht. Wer mag, kann auch nach den Besucherbewertungen filtern.

Fazit

Mit über 2.500 Märkten ist dieser Ratgeber äußerst umfassend und informativ. Für Besucher von Adventsmärkten in Deutschland die ideale App.