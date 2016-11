App-Review: Kika Emoji Keyboard Pro + GIFs Heiko Bauer

App-Review: Kika Emoji Keyboard Pro + GIFs Androidmag.de 5

Mit der Kika-Tastatur hast du direkten Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung an Emojis, Stickern und animierten GIFs (kostenlos, keine In-App-Käufe).

Die Emojis und Sticker lassen sich in WhatsApp, Skype und Co. ebenso verwenden wie in E-Mails und SMS.

Zusätzliche Symbolpakete zu verschiedenen Motiven sind kostenlos verfügbar und aus der App heraus zu installieren.

Themes und eigene Oberflächen

Auch für die Optik auf dem eigenen Bildschirm wird viel getan. So kann das Keyboard mit zahlreichen unterschiedlichen Themes versehen werden, und du kannst sogar individuelle Oberflächen aus Fotos kreieren. Damit selbst die Ohren nicht zu kurz kommen, stehen überdies benutzerdefinierte Tastaturtöne zur Verfügung.

Auch für den Schreibkomfort bietet die App viele Anpassungsmöglichkeiten. So lässt sich beispielsweise das Tastenfeld in der Höhe verstellen und auf Einhand-Layout umschalten.

Fazit

Wer häufig Emojis verwendet, der braucht diese Tastatur. Das Beste daran: Sie ist völlig kostenlos.