App-Review: Sicher reisen Michael Derbort

Eines müssen wir den deutschen Behörden lassen: Sie haben die moderne Kommunikation für sich entdeckt und versorgen die Bürger immer wieder mit wirklich nützlichen Apps. Wie auch das Auswärtige Amt. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

„Sicher reisen“ nennt sich das hier vorgestellte Helferlein, das uns bei unseren Auslandsreisen Hilfestellungen leistet.

Wir kennen das Auswärtige Amt im Zusammenhang mit Reisewarnungen für Länder, in denen die politische Situation gerade prekär ist. Doch darauf beschränkt sich diese App nicht.

Auch bei anderen Fragen rund um eine Auslandsreise erhalten wir Hilfe. Neben den Informationen zu medizinischen Hilfeleistungen in Notfällen gibt es Tipps und Hinweise zu besonderen strafrechtlichen Regelungen, besondere Gegebenheiten und zu Adressen der deutschen Vertretungen im Zielland, was vor allem dann eine große Hilfe ist, wenn der Reisende mit den einheimischen Behörden in Konflikt gerät.

Fazit

Vor allem bei Reisen außerhalb der EU ist die App sehr zu empfehlen.