App-Review: TouchPal Emoji-Tastatur Heiko Bauer

App-Review: TouchPal Emoji-Tastatur Androidmag.de 5

Emojis sind beliebt wie eh und je. Deshalb gibt es schon eigene Tastaturen, mit denen sich schnell und bequem Emojis, Emoticons und Smileys überall einfügen lassen. Der vorliegende Vertreter ist einer der besten. (kostenlos, erweiternde In-App-Käufe)

Die TouchPal Emoji-Tastatur bietet zahlreiche Emojis, Sticker und GIFs, die sich in Messenger-Apps, E-Mail-Programmen und SMS verwenden lassen.

Das Menü ist übersichtlich aufgebaut. Innerhalb der in der oberen Leiste verfügbaren Rubriken können in der rechten Seitenleiste die einzelnen Unterrubriken ausgewählt werden. Nett ist die Sammlung an Bildern, die aus ganzen Symbolgruppen kreiert sind. Da gibt es Herzensgrüße, Geburtstagstorten, Weihnachtsbäume und vieles mehr. Damit es auf dem eigenen Bildschirm ebenfalls freundlich aussieht, können Sie das Tastenfeld mit verschiedenen Themes verzieren, die sich auch selbst designen lassen.

Neben all der Schönheit soll natürlich der Komfort nicht zu kurz kommen. Dafür bietet das Keyboard einige Features, darunter eine Wortvorhersage mit Cloud-Unterstützung.

Fazit

Wer gerne Emojis in seine Nachrichten einfügt, der sollte sich diese Tastatur unbedingt mal ansehen. Für Emoji-Fans ist sie eine der besten.