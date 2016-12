App-Review: VertrauenswÃ¼rdige Kontakte

App-Review: Vertrauenswürdige Kontakte Johannes Gehrling

App-Review: Vertrauenswürdige Kontakte Androidmag.de 5

Smartphones sind nicht nur für Snapchat und Candy Crush Saga gut: Mit dieser neuen App kannst du im Notfall schnell deine Liebsten erreichen – umgekehrt können sie bei dir nachfragen, ob alles okay ist. Im Extremfall kann das sogar Leben retten (kostenlos, keine In-App-Käufe).

Der Standort kann vom Smartphones aus über die verschiedensten Apps mit anderen geteilt werden – nichts Neues in dieser Hinsicht also. Vertrauenswürdige Kontakte, die neue App von Google selbst, stellt diesen Vorgang aber sogar in den Fokus und bietet drum herum einen Service, der bei Notfällen helfen soll.

Im Notfall schnell den Standort teilen oder anfragen

Zu diesem Zweck können über die App per Mail-Adresse Kontakte hinzugefügt werden, die den eigenen Standort anfragen dürfen – beispielsweise, wenn Gefahr im Verzug zu sein scheint. Meldet man sich auf eine solche Anfrage, die auf dem Smartphone ähnlich ankommt wie ein eingehender Anruf, nicht binnen fünf Minuten, wird der Standort automatisch geteilt.

Die Freigabe ist dann für 24 Stunden aktiv und wird stets aktualisiert – es sei denn, der Nutzer beendet das ganze Procedere vorzeitig. Kommt man selbst unerwartet in eine Notlage, kann man mit „Vertrauenswürdige Kontakte“ auch selbst den Standort an einen ausgewählten oder gleich an alle vorher festgelegten Kontakte schicken.

Um Missbrauch zu vermeiden, können bestimmte Leute auf einer Ignorieren-Liste gespeichert werden. Prinzipiell genügt es, wenn einer die App auf seinem Gerät installiert, nutzen beide Seiten den Service, können aber alle Funktionen auch in beide Richtungen genutzt werden.

Fazit

An „Vertrauenswürdige Kontakte“ von Google gibt es nichts auszusetzen. Die App ist nicht nur kostenlos und hübsch, sie bietet in erster Linie einen wirklich relevanten Service an, der in Notsituationen durchaus Leben retten kann – wenn man beispielsweise ohnmächtig im Wald umfällt, überfallen wird oder ähnliches. Deshalb sollte die App zukünftig zum Standardrepertoire auf jedem Smartphone gehören!