App-Review: cudl – wake together Androidmag.de 3.5

Nie mehr getrennt aufwachen! Dies verspricht diese Wecker-App, die speziell für getrennt lebende Paare ausgelegt ist (kostenlos, mit erweiternden In-App-Käufen).

Denn diese App verbindet Paare oder Familien, die häufig oder gelegentlich getrennt sind und somit nicht gemeinsam aufstehen können. Was du also nicht kannst, das macht die App: deinem Partner in der Ferne mit einer persönlichen Sprach- und Bildnachricht Guten Tag wünschen.

Die Idee hatte einer der Gründer der App, als seine Freundin in Thailand studierte und die beiden auf Grund der Zeitverschiebung und der unterschiedlichen Arbeitszeiten kaum Möglichkeiten hatten, miteinander zu telefonieren. Sie beide mussten sich erst einmal daran gewöhnen, alleine ohne den anderen im Bett aufzuwachen. Und so entstand die App.

Nur mit Registrierung

Um den anderen wecken zu können, ist eine Registrierung leider unumgänglich. Ebenfalls vorgeschrieben ist ein Foto vom „Wecker“. Ohne geht gar nichts. Dann lädt man seinen Partner mit einem Invite-Code ein und der gibt in der App eben diesen Code ein.

Ist man mit seinem Partner „gepairt“, kann man die App als ganz normalen Wecker nutzen. Außerdem kann der Partner eine persönliche Sprachnachricht mit Bild hinterlegen, die dem Aufgeweckten dann nach Ausschalten des Weckertons vorgespielt wird.

Fazit

Der Sinn der App ist sehr begrenzt, aber unsinnig ist sie keinesfalls. Zwar könnte man auch eine WhatsApp-Nachricht senden, aber wenn es diese kostenlose App schon mal gibt, wieso nicht sie dazu verwenden?