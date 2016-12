App-Review: DashClock What App Androidmag.de 4

Um dieses Tool einsetzen zu können, müssen Sie erst die App „DashClock Widget“ installieren. (kostenlos , ohne In-App Käufe)

Diese bringt Uhrzeit und diverse Infos auf den Lockscreen, Sie haben also auch bei gesperrtem Bildschirm stets alle wichtigen Neuigkeiten im Blick.

Bei der hier vorgestellten Anwendung handelt es sich im Prinzip um ein Widget, das die DashClock um einige neue Anzeigen erweitert. Die geben Auskunft darüber, ob Sie neue Nachrichten erhalten oder etwa einen Anruf über den Messenger verpasst haben. Zur Auswahl stehen verschiedene Layouts, Sie können das Design also rudimentär anpassen.

Die Konfiguration des Fensters nimmt einige Augenblicke in Anspruch, sollte aber auch für Neulinge in der Materie problemlos zu bewerkstelligen sein. Auch, weil Sie „DashClock What App“ Schritt für Schritt durch die Einrichtung führt.

Fazit

Alle Infos auf einen Blick. Die DashClock-Erweiterung informiert Sie über verpasste Anrufe und neue Nachrichten. Nicht schlecht. Aber nicht zwingend notwendig.