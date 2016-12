App-Review: Fontsy – Schriften Whatsapp SMS Androidmag.de 4

Das immer gleiche Design Ihrer Nachrichten nervt Sie schon? Sie möchten ein wenig Abwechslung in Ihre Texte bekommen oder einfach Ihre Freunde überraschen? Dann sollten Sie sich diese nette Anwendung installieren. (kostenlos , ohne In-App Käufe)

Nach dem Start stehen verschiedene Fonts, also Schriftarten, zur Verfügung. Sie tippen dann einfach auf den Text direkt in Fontsy und anschließend auf den Button zum Teilen der Nachricht. Dann wählen Sie denn Messenger, über den Sie Ihren Text senden wollen. Die Klassiker sind alle integriert: WhatsApp, Twitter und KiK sind ebenso an Bord wie die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram.

Mit Werbung

Abschließend muss nur noch der passende Empfänger markiert werden. Praktisch: Der Text wird im gewählten Stil auch in der Zwischenablage Ihres Geräts gespeichert und kann so vor dem Senden noch einmal bearbeitet werden. Einzige kleine Schwachstelle von Fontsy: Die Werbeeinblendungen. Die lassen sich aber für einen kleinen Obolus entfernen.

Fazit

Verschiedene Fonts sorgen für abwechslungsreiche Nachrichten.