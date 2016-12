App-Review: OnePlus Community Johannes Gehrling

App-Review: OnePlus Community Androidmag.de 4.5

OnePlus-Fans aufgepasst: Mit OnePlus Community gibt es jetzt eine App, die den Zugriff auf das Forum des beliebten Smartphone-Herstellers am Smartphone extrem vereinfacht. (kostenlos, keine In-App-Käufe)

Vor gerade einmal zwei Jahren war das erste Smartphone des chinesischen Unternehmens ein allgegenwärtiges Thema in der Technikpresse. Dem ersten Modell mit dem simplen Namen OnePlus One folgten die Geräte 2, 3, X und 3T. Diese Auswahl reicht mittlerweile aus, um ein ganzes Forum mit Themen rund um diese Smartphones zu füllen – und mit der App „OnePlus Community“ funktioniert das auch am Smartphone äußerst bequem.

Forum to go – in hübsch und bequem

Im Prinzip ist die Anwendung nur ein bedienerfreundliches Interface für das Forum auf mobilen Endgeräten. Von daher ist der Funktionsumfang nicht umwerfend, aber für seinen Zweck absolut ausreichend: Threads können mit einem Lesezeichen versehen werden, man kann selbst Themen eröffnen und Kommentare schreiben, liken und Bilder anhängen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei bestimmten Aktionen eine Benachrichtigung zu erhalten, die bevorzugten Sprachen einzustellen, einen Account direkt über die App anzulegen, einzelne Themen zu suchen und die Lieblingskategorien zu organisieren.

In der Nutzung gestaltet sich die App einfach, bequem und schnell. Im Test fiel uns lediglich negativ auf, dass es recht häufig zu Abstürzen kam, wenn wir den Menü-Button berührten, als wir uns in einem Thread befanden. Dieser Bug wird aber in einer zukünftigen Version sicherlich noch gefixt.

Fazit

Für Fans des chinesischen Start-Ups ist die App zweifelsohne ein Muss – abgesehen davon ist sie prinzipiell für jeden sinnvoll, der zumindest hin und wieder auf dem Forum unterwegs ist. Dank hübschem Interface, einfacher Bedienung und sinnvoller Funktionen lässt sich das Forum mit der OnePlus Community-App auf dem Smartphone jedenfalls wesentlich bequemer bedienen.